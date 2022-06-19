Yenişehir Belediyesi’nden mobil uygulama

Yenişehir Belediyesi mobil uygulamaya geçti. Başkan Davut Aydın, “Yenişehir Şimdi Size Daha Yakın” sloganıyla işletim sistemlerinde yerini alan uygulamanın tüm tablet ve cep telefonlarına indirilebileceğini söyleyerek, “Vatandaşımız uygulamayla zaman ve mekân bağımlılığı olmadan 7/24 bize ulaşabilecek” dedi.

Dijital çağda akıllı belediyecilik uygulamalarının bir yansıması olarak planlanan uygulamanın IOS ve Android işletim sisteminde yerini aldığını belirten Başkan Davut Aydın, “Uygulamayı tablet bilgisayar ve cep telefonlarına indiren vatandaşımız, belediyemize 7 gün 24 saat erişim sağlayabilecek. Böylelikle zaman ve mekân bağımlılığı olmaksızın hemşehrilerimiz her türlü şikayetini ve hizmet talebini veya önerisini uygulama ile bize iletebilecek” dedi.

Başkan Davut Aydın Yenişehir Belediyesi’nin tüm birimleri ile entegre bir şekilde çalışan, evrak ve işlem takibine imkân tanıyan, borç sorgulama-vergi ödemelerinde kolaylık sağlayan uygulamanın, tablet bilgisayarlarla cep telefonlarına Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebileceğini söyledi. Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti: “Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşımız belediyemizin faaliyet ve projelerine ilişkin haber ve duyuruları ilgili sekmelerden takip edebilecekler. Yine etkinlik takvimi ve kültür haberleri, Osmanlı’nın başşehri Yenişehir’in tarihi hakkında geniş bilgilere ulaşabilecek. Özetle artık Yenişehir vatandaşımıza daha yakın. İlçemize hayırlı olsun.”