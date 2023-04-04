Yenilikçi Üniversite endeksinde BTÜ ilk 50’de

TÜBİTAK’ın hazırladığı 2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 üniversite belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" 2022 sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı törende açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi arasında 44’üncü sırada yer aldı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" töreninde belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Söylenenin aksine üniversitelerimizin insan kaynağı kapasitesi, araştırma altyapıları kapasitesi hamdolsun günden güne gelişiyor. Artık dünya basınında Türk teknoloji girişimcilerinin başarılarıyla ilgili haberler görmek kimse için sürpriz değil. Kalkınma Ajansları eliyle üniversitelerin ve akademisyenlerin bin 327 projesine bugüne kadar 3,3 milyar lira destek sağladık. Bugün açılışını yaptığımız araştırma merkezleri gibi birçok altyapıyı Kalkınma Ajanslarımız sayesinde ülkemize kazandırdık. TÜBİTAK, son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 bin 910 projeye 4,4 milyar lira destek verdi. Girişimcilik ekosistemi üniversitelerimizin verdiği katkıyla ciddi bir hamle içerisine girdi. Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payı biz iktidara geldiğimizde binde 5’lerdeydi, bugün yüzde 1,40’a ulaşmış durumda. Üç kat artırmış oluyoruz. Araştırmacı sayımız şu anda Türkiye’de 222 bin" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını 11’inci kez sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullanan Varank, "Endeks, ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesini belirleyerek, üniversitelerarası yapıcı rekabetin artmasına ve inovasyon ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çalışmada 50’nin üzerinde öğretim üyesi olan 192 üniversiteyi, ’bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği’, ’fikri mülkiyet havuzu’, ’iş birliği ve etkileşim’ ile ’ekonomik ve toplumsal katkı’ boyutları altında 23 göstergeye göre sıralıyoruz. 11 yıl önce başlayan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. Endekste yer alan tüm üniversitelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.