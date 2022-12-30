Yenicep kasko ile tam koruma

Helmet Brokerlık iş birliğiyle ortaya çıkan Yenicep kasko, cep telefonunun herhangi bir sebeple arızalanması, kırılması ve ekran, batarya, tuş, hoparlör veya kameralarının zarara uğraması gibi risklere karşı tam koruma sağlıyor.

Uzman kadrosu ile kesintisiz hizmet veren Helmet Brokerlık’ın iş birliği ile ortaya çıkan Yenicep Kasko ürünü sıfır ve ikinci el cep telefonu sahiplerine yepyeni bir sigortacılık deneyimi sunuyor. Yenicep Kasko ürünü ile poliçe süresi boyunca toplamda 550 dolarlık teminat çerçevesinde cihazın herhangi bir sebeple arızalanması, kırılması ve ekran, batarya, tuş, hoparlör veya kameralarının zarara uğraması gibi risklere karşı tam koruma sağlıyor. Akıllı teknolojileri baz alan ürün ile kullanıcılar, cep telefonlarına yüklenen uygulama ve yazılım sayesinde cep telefonlarının güncel durumunu test edebiliyor. Kişisel verilerin çalınma ve kaybolma risklerine karşı koruyabiliyor ve yine uygulama üzerinden gerektiği durumlarda hasar dosyası açarak dosyaların yönetim ve takibini sağlayarak da yenilikçi bir kasko deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Helmet Broker Genel Müdürü Galip Gökakın, “Güncel gelişmeleri yakinen takip ederek sektörümüze uyarlamak ve müşterilerimize sunmak hedefiyle büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz kullanıcı dostu ürünümüzün de ilgi göreceğinden eminiz. Çok kıymetli taraflar ile özverili bir çalışmanın sonucunda hazırlamış olduğumuz ürümüzde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise, "Sigortalılarımız için değerli olan tüm varlıkları korumak, yenilikçi modeller ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak her daim önceliğimiz. Bu çerçevede özellikle son dönemki maliyet artışları göz önünde bulundurulduğunda korumanın belki de daha da önem kazandığı akıllı telefonlarımıza yönelik bütçe dostu yeni ürünümüzü müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Yenicep Kasko projesinde yol arkadaşlarımız olan, Garantili Teknoloji, Virtual i Technologies ve Helmet Brokerlık’ın uzman ekipleri ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.