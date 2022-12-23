Yeni yılda yeni umutlar Özhan’dan mutluluklar

Özhan Market’ten geleneksel yılbaşı avantajları 2023 yılına damga vuruyor.

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan, bir yeni yıl klasiğiyle dostlarını mutlu etmeye devam ediyor. Her yeni yıl döneminde sunduğu büyük avantajlar bu yıl da devam ediyor. ‘Mutluluk Özhan’da’ mesajıyla hizmet veren Özhan Market mağazaları ve online kanalları mutlu etmeye hazır.

1 Ocak’a kadar gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar indirim fırsatları her kategoride sürüyor.

Yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmezi mezeler ile fark oluşturan Özhan, farklı damak tatlarını mutlu ediyor. Yılbaşı sofralarını donatacaklar için lezzet ve çeşit dolu bir kampanya ile unutulmaz bir yeni yıl başlangıcı sağlıyor.

Yılbaşı akşamı öncesinde verilen siparişler özenle hazırlanıp istenilen saatte ulaştırılıyor.

Genel Müdür İbrahim Özhan,’ dostlarımızın mutluluğu bizim için 365 gün önemli. Yeni yıl yeni umutlar yeni mutluluklar getiriyor. Biz de Özhan dostlarının evlerine mutluluklar götürüyoruz. Özhan Dostlarının damak tadına uygun meze, şarküteri, taptaze meyve sebzeler, unlu lezzetler ve et ürünleriyle yeni yılın bu mutlu gününü lezzetlendiriyoruz’ dedi.

Özhan Unlu Lezzetlerin efsane pastaları yılbaşına özel çeşit ve fiyatlarla hazır. Paket içeriklerini damak tadınıza göre belirlenebiliyor , özel siparişlerle yılbaşı paketi oluşturulabiliyor.

Sınırsız ürün çeşidiyle yılbaşı hediyeleri de Özhan’dan seçilebiliyor. Her yaş grubunu mutlu edecek hediyeler Özhan’da.

Her yıl olduğu gibi Özhan yılbaşı paketleri bu yıl da satışa sunuldu. Özel tasarım kutu ve süslü yılbaşı sepeti olarak seçenekler bulunuyor. Paketlerin içerisinde yer alan farklı atıştırmalık ve içecekler avantajlı fiyatıyla yılbaşı gecesi için özel olarak oluşturuldu. İstenildiği takdirde müşteriler kendi seçecekleri ürünlerle özel yılbaşı paketlerini oluşturabilirler.

Özhan Market yeni yıl mutluluk paketleriyle yılbaşı süslerinden çereze, atıştırmalıklardan içeceklere özel fiyatlar Özhan Dostlarını bekliyor.