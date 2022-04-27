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Yeni destekler ihracat hedeflerine katkı sağlayacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Küresel ölçekte ortaya çıkan fırsatlar ve firmalarımıza sunulan yeni desteklerle ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

BURSA 27.04.2022, 14:18
Yeni destekler ihracat hedeflerine katkı sağlayacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Küresel ölçekte ortaya çıkan fırsatlar ve firmalarımıza sunulan yeni desteklerle ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, reel sektöre sunulan her bir desteğin daha fazla yatırım, istihdam, ticaret ve ihracatın gelişmesi anlamı taşıdığını dile getirdi. İsmail Kuş, sürdürülebilir büyüme hedeflerinde kamunun ihracata dönük mali desteklerinin firmaların rekabetçiliğini güçlendirdiğini ifade etti. İsmail Kuş, “Odamızın da talepleri arasında yer alan önemli bir düzenleme hayata geçti. Üyelerimizin ihracat potansiyelini geliştirmek için hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde yurt dışı iş gezilerine katılan her bir firma için destek miktarı 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi. Destek oranı da yüzde 50’den yüzde 60’a çıkarıldı. Pandemi sonrası dönemde küresel ticarette ortaya çıkan fırsatlar ve firmalarımıza sunulan desteklerle ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

İsmail Kuş, Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde bugüne kadar 200’den fazla yurt dışı iş gezisi organizasyonuna imza atıldığını belirterek, “İhracat odaklı örnek projelerimizin de katkısıyla Bursa’daki ihracatçı firma sayımızı son 9 yılda 2 bin 900’den fazla artışla 6 bin 400’e kadar yükseltmeyi başardık. Firmalarımıza sunulan bu destekler ve yeni ekonominin sunduğu fırsatlarla birlikte Bursa’da 10 bin ihracatçı hedefimizi de en kısa sürede yakalayacağız” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO’nun hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Model Fabrika gibi projelerin mevcut konjonktürde daha da önemli bir nitelik kazandığına da işaret etti. Söz konusu yatırımlarla firmalara rehberlik ettiklerini ve Bursa’nın daha rekabetçi bir üretim yapısına kavuşma fırsatına sahip olduğunu belirten İsmail Kuş, “Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. Bu destek programı ile işletmelerimizin, enerji etüt maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerinin önemli bir kısmı karşılanacak. ‘Enerji Motorları’ ve ‘Verimlilik Artırıcı’ nitelikteki 2 ayrı modüle sahip olan destek paketi ile KOBİ’lerimize 400 bin TL’ye kadar önemli bir kaynak sunuluyor. Tüm firmalarımızı Odamızın sunduğu hizmetlerden ve bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da Oda çatısı altında Türkiye’ye örnek çalışmaları ortak akılla şekillendirdiklerini belirterek, “Ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa, önüne koyduğu hedeflere bu birlik ve beraberlik neticesinde ulaşacaktır. Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlediğimiz istişare toplantısında iş dünyası temsilcilerimizle bir araya geldi. Ortak akıl toplantımızın 21.’sini oda ve borsa başkanları ile meclis başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimiz, sektörlerin sorunlarını ve taleplerini iletmek adına ziyaretlerini sürdürdü. Oda olarak güçlü bir Bursa ve güçlü bir Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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