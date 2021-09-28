Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı, yeni dağcılara 3000 metre üzeri zirve faaliyeti düzenledi.

Avrupa Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen faaliyete 27 sporcu katıldı. Mihmandar antrenör Bülent Aktaş liderliğinde 3723 metre rakımda bulunan Niğde Aladağlar Emler zirve faaliyeti 24 Eylül Cuma akşamı 22.00’da Belediye Spor Salonu önünden başladı. Araçlarla sabah saat 05.30’da Niğde ili Çamardı ilçesine varılarak oradan traktörlerle Karayalak kamp alanına çıkıldı ve çadırlar hemen kurularak zirve için hazırlık yapılıp saat 07.45’te faaliyete başlandı.

20 sporcu zirve faaliyetini tamamlayabildi

Aladağların zorlu zirvelerinden olan Emler zirve faaliyeti, kamp alanına 2 nöbetçi bırakılarak 25 sporcu ile başladı. Sporcuların ilk kez yüksek dağ tecrübeleri artması ve dağ şartlarında nasıl kalabileceklerini yaşayarak öğrenecekleri bir deneyim oldu. Zirve çıkışında 1 saatlik mesafede dikleşen parkur sonrası rakım rahatsızlıkları sebebiyle 5 sporcu o noktada faaliyetini sonlandırarak ekibin dönmesini bekledi. 20 sporcuyla saat 15.15’te zirve çıkışı tamamlanarak 15.30’da dönüşe geçilerek 5 dağcıyla buluşulup inişe devam edildi. Saat 19.30’da kamp alanına tüm ekip eksiksiz ve kazasız inerek faaliyeti tamamlamış oldular.

Dağcılık eğitimleri için kayıtlar başladı

Öte yandan, İnegöl Belediye Spor Kulübünden yapılan açıklamada Kasım ayında açılacak olan 2021 yılı 2. Yaz Dağcılık Eğitimleri için kayıtların başladığı duyuruldu. 21 Aralık 2021 kış sezonunun başlaması ile yaz dağcılık eğitimlerini bitirmiş olan sporcuların kış dağcılık eğitimleri de açılacak.