‘Yed-İ Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin halk gösterimleri sona erdi

Kültür Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin ücretsiz halk gösterimleri sona erdi.

Bu yıl Türk Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Türk cumhuriyetlerinden 6 ülkenin 7 edebiyatçısını konu alan festivalin filmleri Bursa’da çekildi. Gerçekleşen kısa film yarışmasının sonucunda 7 finalistin gösterim hakkı kazandığı festivalde, 14 film açık hava sinemalarında sanatseverlerle buluştu. Edebiyattan sinemaya alt başlığı ile gerçekleşen festivale yoğun ilgi oluştu. 5 Eylül’de İnegöl’de 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde açılış galası ile başlayan festival, 7-8-9 Eylül tarihlerinde Kent Meydanı AVM’de her akşam 20.30-21.30 saatleri arasında açık alanda izleyicinin beğenisine sunuldu. Kısa film festivalinin kapanış töreni ise 27 Eylül’de BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, ‘Türk Kültür Başkenti’ unvanını taşıyan Bursa’da bu yılki festivali, Türk Cumhuriyetleri’nin dünyaya armağanı olan birbirinden değerli isimlerin yaşamlarından kesitleri de ‘Edebiyattan Sinemaya’ temasıyla izleyicinin beğenisine sunduklarını söyledi. Sürmeli, “İnsanı ve insani değerleri yücelten festivalimizde kısa film ve senaryo kategorilerimizin birincileri olmak üzere toplam 14 kısa filmle gösterimlerimizi gerçekleştirdik. Bursa ve İnegöl’de yoğun ilgisi ile karşılaştık. Filmlerin aldığı tepkiden ve izleyici ile etkileşimimizden çok memnunuz” dedi.

Eda Sürmeli, festivalin kapanış törenini BTSO ev sahipliğinde 27 Eylül’de gerçekleştireceklerini de belirterek, “Bu filmleri, Türk Kültür Başkenti Bursa’dan Özbekistan’a, Kırgızistan’a, Azerbaycan’a, Türkmenistan’a ve Kazakistan’a armağan ediyoruz. Artık gelenekselleştirdiğimiz festivalimizi gelecek yıl 10. yılımızda bir kez daha Bursalılarla buluşturmayı arzu ediyor, festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.