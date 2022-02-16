Yazarlık okulu mezunlarını verdi

Yıldırım Belediyesi tarafından Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde, Hasanali Yıldırım eğitmenliğinde yapılan Yazarlık Okulu’nda sona gelindi.

3 hafta boyunca Cumartesi günleri düzenlenen ‘Yazarlık Okulu’nda kurmaca metin yazmak isteyen kursiyerlerin temel sorularına cevap arandı. Derslerde zaman planlaması, mekânın kurgulanması, karakter inşası ve olay örgüsü gibi konular işlendi ve iki hafta da bir eğitimlerden sonra alanında yetkin 5 farklı yazar ağırlandı. Yazarlık üzerine teorik ve uygulama eğitimi tamamlayan yazar adaylarına sertifikaları, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin ve Eğitimci Hasanali Yıldırım tarafından takdim edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’daki vatandaşları geliştirecek kursları sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan kursiyerler ‘Yazarlık Okulu’nu hayata geçirdikleri için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve eğitmen Hasanali Yıldırım’a teşekkür etti.