Yaz sıcaklarında sokak hayvanlarına destek

Limak Enerji, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Şirketin iki yıl önce başlattığı ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi kapsamında yaz sıcaklarında da sokak hayvanları unutulmuyor.

Güney Marmara Bölgesi’nde, dört şehirde 100’ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren Limak Enerji, sokak hayvanları için müşteri işlem merkezlerinin önünde su ve mama bulunduruyor. Yaz sıcakları ve tatil sezonu nedeniyle evlerden sık sık uzaklaşılan bugünlerde sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor. Limak Enerji hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki can dostların bu günleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi kapsamında tüm işlem merkezlerinin önünde temiz mama ve su kapları konumlandırıyor. Şirket kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için düzenli olarak bu kaplara mama ve su dolduruyor.

Limak Enerji, tüm vatandaşlara kapılarının önüne sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama koyma çağrısında bulunuyor. Küçük, büyük herkesi sokakta yaşayan canlılara yardıma çağıran şirket, ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi ile de hayvanları korumanın öneminin altını çiziyor. Şirket, proje ile sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyor. Sosyal medya hesaplarından da sıkça paylaşımda bulunan şirket, kapılarının önünde bir kap su bulundurduklarında neler olabileceğini bir video ile de takipçilerine sunarak, farkındalık oluşturmayı hedefliyor.