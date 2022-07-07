Yaz akşamları mahalle konserleriyle renkleniyor

Nilüfer Belediyesi mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara yaz akşamlarında müzik keyfi yaşatıyor. Yaz konserleri dizisi Gölyazı Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseriyle başladı.

Nilüfer’in mahallelerinde yaz akşamları müzik keyfi yaşanıyor. Nilüfer Belediyesi, “Yaz Konserleri” adı altında Temmuz ayında farklı mahallelerde toplam 10 konser düzenleyecek. Konserler dizisi Gölyazı Mahallesi’nde başladı. Yaşar Kemal Alim’in şefliğini yaptığı Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Gölyazı’da Ağlayan Çınar’ın bulunduğu meydanda konser verdi. Gölyazı halkı ve bölgeye gezmeye gelenler, mahallenin muhteşem doğal güzelliği eşliğinde halk müziğinin sevilen parçalarını dinledi. Sivas’tan Burdur’a, İzmir’den Mersin’e farklı yörelerden türküler seslendiren koro dinleyenlere güzel bir yaz akşamı yaşattı. Günbatımında gerçekleşen konsere katılanlar Gölyazı’nın tarihi ve doğal güzelliği altında müzikle dolu bir akşam geçirdi. Konserde solistler de seslendirdikleri solo türkülerle dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin yaz konserleri 27 Temmuz’a kadar toplam 10 mahallede gerçekleşecek. Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Roman Orkestrası açık alanda vereceği konserlerle, mahalle halkına müzik keyfi yaşatacak. Saat 20.00’da başlayan konserler 7 Temmuz akşamı Üçevler Mahallesi’nde pazar alanında Roman Orkestrası ile devam edecek.

Bayram tatilinin ardından devam edecek konserler, 18 Temmuz’da Konak Mahallesi Pazar Alanı’nda, 20 Temmuz’da Yolçatı Mahallesi Şehit Coşkun Çalı Ortaokulu bahçesinde, 21 Temmuz’da Altınşehir Mahallesi Pazar Alanı’nda, 22 Temmuz’da Kızılcıklı Mahallesi Pazar Alanı’nda, 25 Temmuz’da 30 Ağustos Zafer Mahallesi Pazar Alanı’nda, 26 Temmuz’da Kültür Mahallesi Pazar Alanı’nda ve 27 Temmuz’da da Ertuğrul Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.