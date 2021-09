Yaşlı, engelli, alzheimerlılar için büyük proje

Her gün yüzlerce engelli, yaşlı, alzheimer hastası ve ailelerine hizmet verecek Türkiye’nin en büyük ve en özel sosyal projesi Bursa’da açılıyor.

Bursa’da yüzlerce engelli, yaşlı, alzheimer hastası ve ailelerinin yaşamına değer katacak Türkiye’nin en büyük sosyal projesi Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi BAREM’de sona yaklaşıldı. Günde 500’ün üzerinde kişiye hizmet verecek özel projede huzur evi, tiyatro ve sinema, terapi uygulama bahçeleri, sosyal donatı alanları, modern bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve ailelerin kendilerine özel zaman ayıracakları bölümler bulunuyor. Korona salgınında birçok Avrupa ülkesinde kaderine terk edilen binlerce yaşlı hayatını kaybetti. Evlerinde yalnız yaşayan on binlerce yaşlı hastalık ve psikolojik sorunlarla baş etmeye çalıştı. Türkiye, aile geleneği, güçlü sosyal devlet yapısı ve modern sağlık sistemi yapısı ile bu zor günleri en rahat atlatan ülkelerinin başında geliyor.

53 ili geride bırakan 1 milyona yaklaşan nüfusuna rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla her yere ve her kesime ulaşmaya başaran Osmangazi Belediyesi’nin Somuncu Baba Gönül Fırını ile her sabah 6 bin haneye somun ekmeği, binlerce aileye erzak, temizlik ürünü, sıcak aş, ev eşyası, kıyafet, yaşlı ve kadınlara psikolojik destek, öğrencilere kırtasiye malzemesi ile internet, kitap, bilgisayara ulaştıkları bilgi evleri ve kütüphaneler ile düzenli olarak haneleri ziyaret ederek talep ve önerileri alan özel ekipleri örnek gösterilen çalışmalardan yalnızca birkaç tanesini oluşturuyor.

Yapımında son noktaya gelinen proje Demirtaş’ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edildi. 200 yaşlı, 150 engelli, 150 Alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye hizmet verecek. Bu rakam hasta ailelerinin kendilerine özel zaman ayırmaları için oluşturulan özel alanlarla günlük 1000 kişiye ulaşıyor.

"Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz"

Bursa’da önemli bir beklenti ve talebi karşılayacak proje nedeniyle büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerinin farkındayız. Bu proje de insanlar için büyük bir moral kaynağı, ülkemiz için de örnek teşkil etti. Çalışmalarda sona gelindi. Çevre ve bahçe düzenlemesiyle yakın zamanda burasını hizmete sunmuş olacağız.” dedi.

Başkan Dündar, BAREM’in ayrıca; müzik, tiyatro gibi aktivitelere olanak sağlayacak salonları, el becerilerini ve hobileri geliştirecek kurslar, ekilip biçilebilen bahçesi ile huzurun ve kaliteli yaşamın merkezi olacağını da belirtti.