’Yaşamaya Değer Hayat Sigortası’ ile sevdiklerinizi güvence altına alın

Koçaslanlar Sigorta Bireysel Departman Yöneticisi Sibel Taylan, Yaşamaya Değer Hayat Sigortası’nın önemi, teminatları ve güvencelerinden bahsetti.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunuyor. Taylan, “Yaşamaya Değer Hayat Sigortası, sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabileceğiniz, süre sonunda hayat kaybı olmaması durumunda hayat teminatınızı ve primlerinizin yatırım getirisini belirli koşullar altında ikramiye tutarı olarak geri alabileceğiniz bir sigortadır. Sigorta süresi boyunca yatırdığınız primlerle sevdiklerinizi güvence altına alabilir, sigorta süresi sonunda alabileceğiniz ikramiye ile de hayattayken kazanıp geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Ödeme seçeneklerine göre sigortanızı kendiniz planlayabilir ve geleceğe güvenli bir adım atabilirsiniz. Yaşamaya Değer Hayat Sigortası ile hayat kaybı durumunda prim biriktirebilir, ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajı elde edebilir, primlerinizi dolar üzerinden aylık ödeyebilirsiniz” dedi.

Yaşamaya Değer Hayat Sigortası’nın ikramiyeleri hakkında konuşan Taylan, “Yaşamaya Değer Hayat Sigortası, sigorta ettiren tarafından ödenen primlerin yatırıma yönlendirilmesi ile elde ettiği gelirin bir kısmını sadakat ikramiyesi olarak yaşama ve vefat durumunda sigorta ettiren veya kanuni varislerle gönüllü olarak paylaşır. Sigorta süresi sonunda hayat kaybı riskinin gerçekleşmemesi ve tüm primlerin ödenmiş olması durumunda yaşam teminatı ile ikramiye ödemesi yapılır. Aynı zamanda ödediğiniz primleri belirli tutarları aşmamak kaydıyla vergiden düşebilirsiniz. Tüm bu avantajları ile Yaşamaya Değer Hayat Sigortası, oldukça kapsayıcı ve faydalı bir sigortadır” diye konuştu.