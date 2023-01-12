Yarım asırdır motorlara hayat veriyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Kırk üç yıldır motor ustalığı yaparak geçimini sağlayan Recep Aksu icra ettiği mesleğini genç yaştan buyana aşkla devam ettiriyor.

1958 yılında İznik’e bağlı Şerefiye Mahallesinde dünyaya gelen Recep Aksu, ilkokul yıllarında İznik’e göç eder. On yıl ustası Yusuf Çeşmeci’nin yanında çıraklığını yaptığı motor ustalığında bugün kalan birkaç ustadan biri. Gençlik yıllarından bu yana yarım asırdır traktör ve su motorlarına hayat veren Aksu “Bizler çıraklıkla bugünlere geldik, usta olduk. Bende birçok çırak yetiştirdim. Bazıları aynı işi yapmaya devam ediyor. Bizim yetiştirdiğimiz çıraklar bu sektörde son oldu. Artık bu tür mesleklerde çırak yetişmiyor” diye konuştu.

"Ne iş yaparsan yap severek yap"

Meslekte çıraklık ile birlikte geçirdiği elli üç yıllık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan Recep Aksu konuşmasında “Yokluğun, yoksulluğun olduğu dönemlerde babamın çıraklığa vermesiyle başladık bu mesleğe. O dönemin meşhur pancar traktörleri çoktu o yıllarda. Çıraklıktan öğrendiğimiz ustamıza saygı işimize karşı disiplin, müşteri memnuniyeti bizi bu meslekte ülke çapında tanınır hale getirdi. Çıraklık kültürü çok farklı bir kültür. Bunun bitmesi bu mesleklerinde bitmesi demek. Bizler çıraklıkta öğrendiğimiz bilgi ve becerilerle bu günlere geldik. Türkiye’nin dört bir tarafına motor tamirine gittim. Ama yapamayacağım hiçbir işe yaparım demedim. Tüm bunların temelinde işimize olan sevgi vardı. Sevmediğin işten haz alamazsın devam ettiremezsin. Ben gençlere tavsiyem ne iş yaparsanız yapın severek yapın tavsiyesini veriyorum” diye konuştu.” Aksu konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek.