Yaralı kediye Yenişehir Belediyesi sahip çıktı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde arka sağ bacağına bir aracın çarptığı sanılan yavru kedi duyarlı vatandaşların Belediye Başkanı Davut Aydın’a haber vermesiyle kurtarıldı.

Yenişehir Kurtuluş Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde vatandaşlar yol kıyısında yürümekte güçlük çeken bir kedi gördüler. Bir vatandaş Belediye Başkanı Davut Aydın’ı telefonla arayarak durumu bildirdi. Belediyeden 5-6 dakika içinde gelen bir ekip hayvanı koruma altına alarak veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Davut Aydın, “Bir aracın ya da motosikletin çarptığı tahmin edilen kedimiz bakıma alındı. Sürücülerimiz lütfen dikkatli olsunlar. Can dostlarımızın da bizim yaşadığımız ortamlarda güven içinde yaşamaya haklarının olduğunu unutmamalıyız. Belediye olarak hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında sokak hayvanlarımız geliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu konuda belediyemizden gereken her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.