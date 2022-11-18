Yaralı atmaca tedavi altında

Bursa’da yaralı olarak bulunan atmaca, tedavi altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan atmaca, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız tarafından ilk muayenesi yapılan atmacanın kanadında travma oluşması sebebiyle uçma problemi yaşadığı tespit edildi.

Günlük beslenmesi ve bakımı Yaban Hayatı Teknikeri Aziz Güler tarafından yapılan atmaca, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki rehabilitasyon süreci sonrasında doğaya kavuşturulacak.