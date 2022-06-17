Yaptırdığı okulun öğrencileri çiçeklerle karşıladı

Hayırsever iş adamı Sabahattin Gazioğlu tarafından yaptırılan ve ablası Macide Gazioğlu’nun adı verilen, Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu hayırseverlerini ağırladı. İki ablası Macide Gazioğlu ve Baise Bosut ile birlikte okulu ziyarete giden örnek iş insanı Sabahattin Gazioğlu, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Okulu gezen ve çocuklarla sohbet eden Sabahattin Gazioğlu, pandeminin ardından tam anlamıyla bu eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayan okulun eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok alanda yakaladığı başarıların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Okulu yaptıran hayırsever aileyi ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirten Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, "Hayırseverimiz bize çok güzel, modern bir okul hediye etti. Okulumuzun fiziki imkanları bize yeni başarılar için de imkan sağlıyor" dedi.

"Çocuklarımızın başarılarından gurur duyuyoruz"

Ramazan Yürük, geçtiğimiz günlerde Bursa’nın tanıtımına katkı amacıyla okul korosu tarafından seslendirilen ’Bursa’nın Ufak Tefek Taşları’ türküsünün klibini de konuklarına izletti. Klibi çok beğenen ve okulun kazandığı kupaları da inceleyen Sabahattin Gazioğlu, "Çocuklarımızın kazandığı üstün başarılar bizi de çok sevindiriyor, onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda, Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük tarafından, Macide Gazioğlu, Sabahattin Gazioğlu ve Baise Bosut’a günün anısına birer plaket verildi.