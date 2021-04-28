Yalova’da kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu

Koronavirüs salgınında Türkiye’nin en riskli bölgelerinden olan Yalova’da 17 gün sürecek kapanma öncesi vatandaşlar sokağa döküldü. Caddelere aşırı kalabalık hakim oldu.

Koronvirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi Yalovalılar çarşı ve pazar yerlerine akın etti. İl bazında açıklanan vakalarda Yalova Türkiye’nin en riskli illerinden biri olmasına rağmen çarşı ve pazar yerlerinde yaşanan yoğunluk arife gününü andırdı. Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde ise Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda Yalova Belediyesi Zabıta Ekipleri HES kodu sorgulamasına başladı. Pazar yerlerine girişlerde ve caddelerde HES kodu sorgulayan zabıta ekiplerini gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.