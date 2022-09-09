Yalıntaş’a ‘Mimar Sinan’ örnekli cami

Mustafakemalpaşa’nın 5 bini aşan nüfusuyla en büyük ikinci mahallesi olan Yalıntaş’a bin 500 kişilik yeni bir cami yapılması için ilk adım atıldı.

Mahalledeki 4 camiden biri olan 40 yıllık Yalıntaş Yeni Mahalle Cami’nin yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından Mimar Sinan’ın örnekliğinde, çift minareli ve dış revaklarıyla birlikte 890 metrekarelik inşa edilecek yeni bir cami projelendirildi.

Caminin yapımına öncülük eden Yalıntaş Yeni Mahalle Cami Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Nevzat Şahin, eğitim sınıfları, gençlik merkezi ve konferans salonunu da bünyesinde barındıracak caminin, gönüllülerin yardımlarıyla birlikte 3 yıl içinde ibadete açılmasının planladığını söyledi.

Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi girişinde 1983 yılında ibadete açılan ve geçtiğimiz Mayıs ayında yıkılan Yeni Cami, aynı yerinde tekrar yükselecek.

Yapımı, Yalıntaş Yeni Mahalle Cami Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği himayesinde sürdürülen caminin temeli, Eylül ayı sonunda atılacak.

Camiye örnek koca sinan

Mimar Sinan’ın mimari örnekliği baz alınarak projelendirilen yeni caminin dört ayak üzerine inşa edileceğini söyleyen Dernek Başkanı Nevzat Şahin, dış revaklarıyla birlikte 890 metrekarelik ibadet, 300 metrekarelik mahfil alana, 23 metre yüksekliğinde ana gövdeye ve 40 metrelik çifte şerefeli minareye sahip olacağını belirtti.

Şahin; “1983 yılında ibadete açılan eski cami, Hacı İbrahim Cengiz ve eşinin kıymetli girişimleriyle Yalıntaş’a kazandırıldı. 750 kişilik bu cami, önce 200 metrekare olarak yapıldı ve daha sonra ise 380 metrekareye kadar çıkarıldı. Yıllar içerisinde büyük bir cemaate sahip olan caminin ana gövdesinin fiziki bozulmaya uğraması dolayısıyla aynı yerde daha güzel bir cami inşa edilmesi için harekete geçtik. Mayıs ayında bu camimizi kontrollü bir şekilde yıktık. Arsa parselleri için alacak ve ipotekleri de 25 Mayıs’ta temizleyerek alanı doğu yönünde genişlettik. Medeniyetimizin en büyük mimarı olan Mimar Sinan’ın eserlerindeki dış revak, mahfil, minare ve sosyal alanlarını örnek alarak, yeni bir cami projesi hazırladık. Yeni camimizde 4-6 yaş eğitim sınıfları, gençlik merkezi ve konferans salonu ve bahçe düzenlemesi de olacak. Şadırvan ve lavabolar da bahçe müştemilatı içinde yer alacak” şeklinde konuştu.

İnşaat 3 yılı bulacak

Bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği yapısıyla Mustafakemalpaşa’nın en büyük camilerinden biri olacak Yalıntaş Yeni Cami’nin proje yürütücülüğünü Fatih Şengül’ün yaptığını kaydeden Nevzat Şahin; “Projenin eylül ayı sonuna kadar onaylanmasını bekliyoruz. Akabinde temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Camimizi 3 yıl içinde ibadete hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.