Yalıntaş Cami’nin temeli atıldı

Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi’nde Mimar Sinan’ın örnekliğinde projelendirilen yeni caminin temeli dualarla atıldı.

Bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği yapısıyla Mustafakemalpaşa’nın en büyük camilerinden biri olacak Yalıntaş Yeni Cami, çift minareli ve dış revaklarıyla birlikte 890 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

Yeni Mahalle Cami Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Nevzat Şahin, Yalıntaş Mahallesi girişinde 1983 yılında ibadete açılan ve geçtiğimiz Mayıs ayında yıkılan Yeni Cami’nin aynı yerinde hayırseverlerin desteği ile tekrar yükseleceğini söylerken, “Medeniyetimizin en büyük mimarı olan Mimar Sinan’ın eserlerindeki dış revak, mahfil, minare ve sosyal alanlarını örnek aldığımız camimiz Yalıntaş’a çok yakışacak” dedi.

Mustafakemalpaşa’nın 5 bini aşkın nüfusuyla en büyük ikinci mahallesi olan Yalıntaş’ta yükselecek bin 500 kişilik yeni caminin inşaatına, Cuma günü kurban kesilerek ilk harç döküldü.

Dört ayak üzerine inşa edilecek yeni caminin dış revaklarıyla birlikte 890 metrekarelik ibadet alanına, 300 metrekarelik mahfil alana, 23 metre yüksekliğinde ana gövdeye ve 40 metrelik çifte şerefeli minareye sahip olacak.