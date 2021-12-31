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"Yağmur suyu hasadı" ile yıllık yüzde 15 tasarruf sağlanacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Türkiye’de sadece birkaç belediyede başlatılan yağmur suyu hasadı projesinin ilk örneğini hayata geçirdi. Pilot nokta olarak Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlükleri şantiyelerinde başlayan yağmur suyu hasadı ile yıllık yüzde 15 oranında su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

BURSA 31.12.2021, 14:01
"Yağmur suyu hasadı" ile yıllık yüzde 15 tasarruf sağlanacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Türkiye’de sadece birkaç belediyede başlatılan yağmur suyu hasadı projesinin ilk örneğini hayata geçirdi. Pilot nokta olarak Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlükleri şantiyelerinde başlayan yağmur suyu hasadı ile yıllık yüzde 15 oranında su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek, azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için hayata geçirilen projenin ikinci etabı park, yaşam alanı projelerinde de hayata geçirilecek. Dev içme suyu hamlesiyle, yarım asırlık su borularını yenileyerek yüksek orandaki kayıp kaçağın önüne geçmeyi hedefleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tasarruf hamlelerine bir yenisini ekledi.

Dirençli ve yenilenebilir kentler yaratma vizyonu çerçevesinde iklim krizi ve kuraklığa karşı kurulan İklim Değişikliği Müdürlüğü, yağmur suyu hasadı projesinin ilk örneğini hayata geçirdi. Pilot bölge olarak seçilen Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde, belediye araçlarının yıkanması için 200 m2’lik çatı alanında oluşturulan sistemle birlikte büyük miktarda su tasarrufu sağlanmaya başlandı. Şantiye alanında bin litre ve 500 litrelik su tanklarında depolanmak üzere, su olukları birleştirilerek kaynak istasyonları oluşturuldu.

’’Yıllık yüzde 15 oranında su tasarrufu hedefleniyor’’

Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve iklim krizinin, su kaynaklarının gittikçe kıtlaşmasına neden olduğunu ve su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ’’Su ayak izi projemizden sonra, yağmur suyu hasadı projemizle tasarruf ve iklimlendirme politikalarımıza bir yenisini ekledik. Yıllık ortalama 1800 metreküpten 270 metreküp; yani ortalama yüzde 15 oranında su tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz suyu hizmet araçlarımızın yıkanmasında, tesislerimizde bulunan helaların su ihtiyacının karşılanmasında, park ve bahçe sulamalarında kullanacağız. Enerji Verimliliği Tasarrufu Kanunu ile öngörülen tasarruf oranlarını yakalamayı amaçlıyoruz. Güneş Enerjisi Projesi gibi Yağmur Suyu Hasadı Projesi de tasarruf odaklı bir proje. Kaynakların etkin ve tasarruflu kullanılması gerçekten çok mühim. Sanıldığının aksine Türkiye; su zengini bir ülke değil, tam aksine kişi başına düşen 1.519 m3’lük su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke. Bursa’da 100 bin nüfus bandını geçen sayılı ilçelerden biri olarak artan nüfusun su ihtiyacını ancak tasarruf projeleriyle karşılayabiliriz. Bu uğurda başlattığımız pilot çalışmayı geliştirmek için fizibilite çalışmalarımıza hız verdik. Unutmayalım, yağmur suyu hasadı; iklim değişikliği problemlerinde iklim değişikliğine uyum için önemli bir strateji olup, basit ve tekrarlanabilir yöntemlerle azamî faydayı hedeflemektedir’’ dedi.

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