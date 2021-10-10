Yağmur bu “Maraton”a engel olamadı

Balat Atatürk Ormanı’nda 15 kısa oyunun arka arkaya sahnelendiği 8 saatlik “Vur Yağmala Yeniden Maraton”, serin havaya ve yağmura rağmen seyirciden büyük ilgi gördü.

Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın bir açıkhava gösteri alanı projesi olarak hayata geçirdiği “Ormandaki Kulübe” ve “Vur Yağmala Yeniden”, 3 ay süreyle 5 farklı episodun sahnelenmesinin ardından 8 saatlik maraton ile tamamlandı.

Ağustos ayından buyana 5 episod şeklinde sahnelenen 15 kısa oyunun, 15 dakikalık aralarla arka arkaya sahnelendiği 8 saatlik tiyatro maratonu büyük ilgi gördü. Balat Atatürk Ormanı’nda bu proje için oluşturulan açıkhava sahnesi, serin havaya ve yağan yağmura rağmen seyirciyle doldu.

5 yönetmen, 16 oyuncu, 15 kısa oyunla, muhteşem bir tiyatro deneyimi olan “Vur Yağmala Yeniden Maraton”u keyifle izleyen tiyatroseverler, zaman zaman artan yağmura rağmen alanı terk etmediler.

Ormanda şemsiyeler ve ısıtıcılar altında 8 saat boyunca tiyatro izlemenin keyfini çıkaran ve benzersiz bir deneyim yaşayan izleyicilere aralarda çay, kahve ve yiyecek ikram edildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da 8 saatlik tiyatro maratonunu izleyerek, zaman zaman yağmurluklarla sahneye çıkan oyuncuların heyecanına ve seyircilerin keyfine ortak oldu.

Bu proje ile yaz boyunca Bursalı tiyatroseverleri doğanın kucağında tiyatro ile buluşturan Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, gecenin sonunda tüm ekibi sahneye davet ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaz boyunca Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının başarıyla sahnelediği “Vur Yağmala Yeniden” oyununda; Beste Bereket, Zeynep Dinsel, Şirin Kılavuz ve Berfu Öngören konuk oyuncu olarak rol alırken, Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, Doğu Yaşar Akal da projede yönetmen olarak görev aldı.

İngiliz oyun yazarı Mark Ravenhill tarafından yazılan kara komedi 15 oyundan oluşan “Vur Yağmala Yeniden Maraton”, açık havada yapılan bu ilk gösterimin ardından Nilüfer’de farklı mekanlarda ve farklı şehirlerde seyirciyle buluşmaya devam edecek.