Yağıştan kapanan yolu Gemlik Belediyesi açtı

Şiddetli yağmur sebebiyle kapanan yollara Gemlik Belediyesi yetişti. Belediye ekipleri, balçık ve taşla kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

Gemlik’te erken saatlerde başlayan yağmur kısa sürede şiddetini arttırdı. Gemlik Belediyesi ekipleri, yağışlar sebebiyle su baskını ve diğer olumsuz durumlara karşı teyakkuza geçti. Belediyeye ulaşan bilgilere göre Gemlik Armutlu yolunda yüksek kesimlerden yola balçık, taş ve dal parçaları döküldü. Yolun kimi bölümleri geçici olarak kapanırken ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı.

Konuyla ilgili ihbarı değerlendiren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile hemen harekete geçti. Gemlik Armutlu yolu, Karacaali ile Narlı arasında kalan bölgeye gelen ekipler, yüksekten dökülen balçık ve kayaları greyder ile temizledi. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile yol yeniden eski haline gelirken herhangi bir trafik kazasının yaşanmaması için titizlik gösterildi.

Özellikle yaz sezonunda yoğunluk görülen yolun kısa sürede yeniden eski haline getirildiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye ekiplerine çalışmaları için teşekkür ederek şiddetli yağışların Gemlik’te önemli bir olumsuzluğa sebep olmadığını söyledi. Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin yağışların yeniden başlamasına karşı hazır olduğunu belirterek, “Hemşerilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm personelimiz gerekli hazırlıklarını yaptı. Tüm hemşehrilerimizden yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda ekiplerimize hızla haber vermelerini rica ediyoruz” dedi.