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Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu

İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere yardım elini uzattı. Bölgede hem yollarda ve çevrede düzenlemeler yapıldı hem de gıda yardımları gerçekleştirildi.

BURSA 12.06.2022, 17:59
Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu

İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere yardım elini uzattı. Bölgede hem yollarda ve çevrede düzenlemeler yapıldı hem de gıda yardımları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla devam eden yağışlar pek çok şehirde olumsuzluklara neden olurken, dün akşam bölgemizde şiddetini arttıran yağışlar mevsimlik işçileri de etkiledi. Özellikle Kurşunlu ve Çitli bölgesinde konaklayan mevsimlik işçiler yağıştan etkilendi.

İnegöl Belediyesi, yağış sonrası mevsimlik işçilerin kaldığı bölgelere yardım için harekete geçti. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 46 aileye gıda yardımları dağıtılırken, aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü de mevsimlik işçilerin konakladığı alanlarda yollara mıcır serdi.

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