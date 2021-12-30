Vizyon’da 4 mezuniyet heyecanı

Uluslararası Vizyon Üniversitesi 4. mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni hem Kuzey Makedonya’da hem de İstanbul’da gerçekleştirildi.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi yüksek lisans mezunları başta olmak üzere hukuk fakültesi, iktisat fakültesi, mimarlık fakültesi, sosyal bilimler fakültesi ve bilişim fakültesinden dördüncü mezunlarını vermenin gururunu ve sevincini yaşadı. Mezuniyet törenine yurt içinden ve yurt dışından yüksek düzeyde misafirler katıldı. Törenin açılışını yapan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof Dr Fadıl Hoca, üniversitenin yeni mezunlarını vermesinin gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Protokol konuşmalarından sonra yüksek lisans ve lisansta nesil birincilerine diplomalarının yanında plaket, bölüm birincilerine diplomalarının yanında sertifika ve diğer mezunlara diplomaları takdim edildi. 21 Aralık Kuzey Makedonya’da Türkçe Eğitim Bayramı kapsamında ve Uluslararası VİZYON Üniversitesinin 7. kuruluş yıldönümü münasebetiyle de ayrı bir tören yapıldı. Uluslararası Vizyon Üniversitesi çatısı altında yayınlanan Akademik ders kitaplarının tanıtımı ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi hocalarına ünvan payesi dağıtım töreni gerçekleşti.

Programın ilk bölümünde Uluslararası Vizyo Üniversitesi Rektör yardımcıları tarafından Doç. Dr. Ayşe Arıcı, Doç. Dr. Cvetanka Velkoska, Doç. Dr. Yordan Delev, Doç. Dr. Ebru İbiş, Doç. Dr. Havva Şaban ve Doç. Dr. Ersin Süleymani’ye doçentlik ünvan payesi takdim edildi. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü tarafından ise Prof. Dr. Zoran Filipovski’ye profesörlük ünvan payesi takdim edildi. Ardından lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına diplomaları teslim edildi.

2021 Türkçe Bilim yılı münasebetiyle Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca, üniversite hocaları Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin, Prof. Dr. Zoran Filipovski, Prof. Dr. Bülent Derviş, Doç. Dr. Vesna Poposka, Doç. Dr. Aybeyan Selim, Doç. Dr. Muhittin Kahveci ve Doç. Dr. Arafat ÜSEİN tarafından yayınlanan dokuz kitabın tanıtımı da rektör tarafından yapıldı.