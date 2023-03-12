Veteriner fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde uygulamalı olarak hayvan sağlığı ve bakımı eğitimi aldı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne gelen öğrenciler, yetkililerinden ‘Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri’ konusunda bilgi aldı. Barınak hakkında yetkililerden bilgiler alan ve barınakta bulunan hayvanları seven geleceğin veteriner adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan bir köpeğin ameliyatına katılma fırsatı buldu. Yetkililer öğrencilere tedavi hakkında detaylı açıklamalarda bulunurken, öğrenciler de operasyon hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı buldu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzoğlu, “Öğrencilerimiz, veteriner hekimlerimiz ile birlikte ameliyatlara katılarak mesleki bilgilerini yerinde gözlemliyorlar. Aynı zamanda uygulamalı eğitim alma imkanı bularak, barınağımızın tüm fırsatlarından yararlanıyor. Böylece geleceğin veteriner adaylarının yetişmesine katkı sunmuş oluyoruz” dedi.