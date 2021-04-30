Vergi borcu ödemeleri e-Devlet Kapısı’nda

2000 yılından bu yana e-islem.net sistemiyle dijital ortamda ödeme kolaylığı sağlayan Nilüfer Belediyesi, e-Devlet Kapısı üzerinden vergi borcu ödeme servisini de hizmete sundu.

Nilüfer Belediyesi, verdiği hizmetlerde yaptığı iyileştirme ve yeniliklerle vatandaşların belediye ile olan işlemlerini, belediyeye gelmeden ve zaman kaybetmeden yapabilmelerini sağlıyor. 2000 yılından bu yana www.e-islem.net internet sitesi üzerinden borç sorgulama ve vergi borcu tahsilâtı hizmeti sunan Nilüfer Belediyesi, dijital ortamdaki ödeme noktalarına bir yenisini daha ekledi.

Nilüferliler artık, www.turkiye.gov.tr e-Devlet Kapısı üzerinden de borç sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. www.turkiye.gov.tr adresinin arama kısmından “Nilüfer Belediyesi”ni bulan vatandaşlar, açılacak sayfada “Borç Ödeme” bölümüne girip, istenilen bilgileri girdikten sonra kredi kartı veya banka kartı ile vergi borçlarını ödeyebilecek. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden ayrıca, arsa metrekare birim değeri, beyan bilgileri ile sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama ve ödeme, tahsilât bilgileri sorgulama işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

Nilüfer Belediyesi vatandaşlara, Nilüfer Tapu Müdürlüğü içerisinde yer alan İletişim Noktası, kentin çeşitli noktalarında yer alan Akıllı Vezne Sistemi, bütün Halk Bankası şubeleri ile internet şubesi, banka yoluyla havale aracılığıyla ve 7/24 Fast Sistemi ile ödeme, posta çeki ile ödeme gibi alternatif vergi borcu ödeme seçeneklerini de sunuyor.