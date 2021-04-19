Vergi beyanlarında tehlike çanları

Mücbir sebep ilan edilmeyecek ise serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanların sokağa çıkma ve seyahat etme kısıtlamalarından süre sınırlaması olmaksızın muaf tutulmalarının bir zorunluluk olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, aksi halde pek çok işletmenin vergi beyannamelerinin verilmesinde aksaklıkların olabileceğini, kamu gelirlerinin sekteye uğrayabileceğini ve işletmelerin cezai müeyyideler ile karşılaşabileceklerini yineledi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, üst birlikleri TÜRMOB tarafından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu’nun meslek camialarının kısıtlamalardan muafiyetinin bir zorunluluk olduğunu bildirdiği açıklama şöyle: “İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş, Genelgeye ekli listede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar sayılmış, bunlar arasında serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirler ile bunlarla birlikte çalışanlara yer verilmemiştir. Bir gün sonra İçişleri Bakanlığı web sitesinde sıkça sorulan sorular bölümüne bir ekleme yapılmış, kurumlar vergisi beyannamesi nedeniyle meslek mensuplarının ve bunların yanında çalışanların sadece 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde işyerleri ile ikametleri arasında gidiş-gelişleri ile sınırlı olmak üzere kısıtlamalardan muaf tutulmuştur.”

“Meslek mensupları yoğun mesai ile çalışıyor”

“Meslek mensuplarının her ay olağan olarak verdikleri bazı beyannameler bulunmaktadır. Piyasanın rutin işleyişi içerisinde evrakların meslek mensuplarına intikali çoğunlukla gecikmekte, özellikle beyannamelerin son günlerinde meslek mensupları gece yarılarına kadar bürolarında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bazı aylarda ise bu yoğun çalışmaya ilave olarak meslek mensuplarının daha fazla çalışması gerekmektedir. İşte Nisan-Mayıs ve Haziran ayları da tam olarak bu döneme gelmektedir. Zira bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, e-defter beratlarının yüklenmesi, e-defterlerin ikincil kopyalarının yedeklenmesi, yılın ilk üç ayına ilişkin geçici vergi beyannamesinin verilmesi, üç aylık GEKAP beyannameleri ve Muhtasar-SGK bildirimleri, tam tasdik raporlarının hazırlanması ve teslimi, kapanış tasdikleri gibi rutin döneme ilişkin olmayan iş ve işlemler bu aylarda yapılmaktadır.”

“Kısıtlama 40 milyar TL’lik beyanda aksamaya sebep olabilir”

“Nisan ayı içerinde verilecek 2020 yılına ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, 2021/Mart ayına ilişkin KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannameleri ile Ramazan Bayramı dönüşü 17/05/2021 tarihinde verilecek 2021/1. Dönem geçici vergi beyannamesi ile devletin toplayacağı yaklaşık vergi 40 milyar Türk Lirası civarındadır. Yukarıda belirtilen vergi takviminde yazılı işler de dikkate alındığında, getirilen kısıtlamalara riayet edilerek bu beyan ve bildirimlerin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve verilmesi mümkün değildir. Kaldı ki meslek mensuplarınca yerine getirilen görevler süreklilik arz eden bir fonksiyon olup, her ay başkaca çok önemli yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekecektir.”

“Meslek mensupları üstlendikleri görevleri sadece bürolarında yerine getirmemektedirler. Mükellefin iş yerine gitmek, gerekirse mükellefin iş yerinde çalışmak, mükelleften beyana esas bilgi, belge ve fatura toplamak da bu işin gereğidir. Hizmet verilen müşterinin farklı bir ilde olması dahi olması mümkündür. Dolayısıyla, meslek mensuplarının sadece iki hafta sonu ve işyeri-ikamet güzergahı ile sınırlı olarak sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmaları hiçbir sorunu çözmemektedir. Öte yandan 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı, bu yaşın üzerindeki meslek mensuplarının vergi beyannamelerini hazırlayıp göndermelerini imkânsız kılmaktadır. Kısıtlamadan muafiyet olmayacaksa mücbir sebep ilan edilmelidir. Yukarıda izah edilen ve belki de yılın en yoğun dönemine denk gelen iş ve işlemler içerisinde, hem mükellef hem de meslek mensubunun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesindeki ‘Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;’ durumu vukuu buluş olacak, bu durum ise mücbir sebep ilanını zorunlu kılacaktır.”

“Kısıtlamadan muafiyet bir zorunluluktur”

“Belirtildiği üzere, mücbir sebep ilan edilmeyecek ise serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanların sokağa çıkma ve seyahat etme kısıtlamalarından muaf tutulmaları bir zorunluluktur. Ülkemiz ekonomisinin vergi gelirlerinin etkin toplanmasına en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, yaş kriterine bakılmaksızın serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanların sokağa çıkma ve seyahat etme kısıtlamalarından süre sınırlaması olmaksızın muaf tutulmaları gerekmektedir. Eğer bu mümkün olmuyorsa mücbir sebep ilanı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde pek çok işletmenin vergi beyannamelerinin verilmesinde aksaklıklar olacak, hem kamu gelirleri sekteye uğrayacak hem de işletmeler cezai müeyyideler ile karşılaşacaktır.”