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Vemus firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST’te yarışacak takımlara iş dünyasından sponsorluk desteği almayı sürdürüyor. Bursa’da endüstriyel elektronik alanında faaliyet gösteren Vemus firması, ön elemeyi geçmeyi başaran Prusa Roket Takımı’nı destekleme kararı aldı.

BURSA 26.04.2022, 15:54
Vemus firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST’te yarışacak takımlara iş dünyasından sponsorluk desteği almayı sürdürüyor. Bursa’da endüstriyel elektronik alanında faaliyet gösteren Vemus firması, ön elemeyi geçmeyi başaran Prusa Roket Takımı’nı destekleme kararı aldı.

BUÜ’de TEKNOFEST Yarışları için hazırlıklar devam ediyor. Üniversite yönetimi, yarışmaya katılacak takımlar için çalışmalarını genişletiyor. Ön elemeyi geçen takımlardan olan Prusa Roket Takımı için Vemus firmasından sponsorluk desteği geldi. Samsun’da yapılacak olan yarışlara hazırlanan Prusa Roket Takımı, projeleri için gerekli olan malzeme, araç-gerecin yanı sıra ihtiyaç duydukları konularda mentorluk hizmetini firmadan alacak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma Kurucu Ortağı Murat Dayanıklı arasında imzalandı. Törende Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri ve Prusa Roket Takımı’ndan öğrenciler de hazır bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ülkenin geleceğine düşünen ve üreten gençlerin yön vereceğini söyledi. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini aydınlatacak olanlar da onlar. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. Bizlere de bu gençlerimize destek vermek, onların her zaman yanında olmak düşüyor. TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimiz ile yakından alakadar oluyoruz. Bu çerçevede iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile işbirliği protokolleri imzalamaya başladık. Gençlerimize sponsorluk desteği veren Vemus Endüstriyel Elektronik firmasının yöneticilerine üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Firma Kurucu Ortağı Mustafa Dayanıklı ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve gençlerle aynı süreçlerden geçtiğini vurguladı. Gençlerin düşüncelerine ve projelerine çok inandığını kaydeden Mustafa Dayanıklı, “Yakın gelecekte bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri onlar olacaklar. Bizler şimdiden onlara destek olmalı ve yol göstermeliyiz. Yakın gelecekte gençlerimizin ülkemiz ve milletimiz için çok kıymetli projeler üreteceklerine gönülden inanıyorum. İnşallah güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Prusa Roket Takımı üyesi öğrenciler de sponsorluk desteği veren firma yöneticilerine teşekkür etti. Öğrenciler, işbirliği sayesinde proje çalışmalarının daha verimli geçeceğine inandıklarını vurguladı.

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