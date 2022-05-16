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Vatan sevdasına engel yok

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yapmak isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve bando eşliğinde alana gelen asker adayları, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

BURSA 16.05.2022, 11:14
Vatan sevdasına engel yok

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yapmak isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve bando eşliğinde alana gelen asker adayları, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yapmak için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 30’dan fazla kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, AK Parti İl Başkan yardımcıları Kevser Öztürk ve Nurettin Özbağkıran, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Renkli görüntüler

Dev Türk bayrağı açarak salona giren askerler, bando marşlarıyla yürüdü. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nene Hatun, Kara Fatma ve Seyit Onbaşı gibi sayısız kahramanın bu toplumun bağrından çıktığını belirten Başkanvekili Fethi Yıldız, Türk Milleti’nin kadını ve erkeğiyle asker ruhlu olduğunu söyledi. Yıldız, programı düzenleyen Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile destek olan Bursa Garnizon Komutanlığı’na teşekkür etti.

Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever ise, 1 günlük temsili askerlik uygulamasının büyük mutluluk ve gurur tablosu içerisinde uygulandığını ifade etti. Törende, gençlere üniformaları giydirilerek askeri eğitim verileceğini vurgulayan Vatansever, asker andının okunacağı güne tüm vatandaşları davet etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Türk Milleti’nin örf ve adetlerinde kurban edilecek kuzuya, gelin olacak kıza ve askere gidecek evlada kına yakıldığını işaret etti. Bu vatana can vermek için yaşadıklarını söyleyen Orhan, “Yeter ki al bayrak gönderde dalgalansın. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizi bağrımıza basıyoruz. Bu vatanın bir karış toprağına zarar gelmesin diye aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Vatanımız, bayrağımız ve askerimiz için her zaman dua ediyoruz. Bugün çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Geleneksel hale gelen temsili askerlik uygulaması ve kına eğlencesinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Orhan, ailelere gurur dolu anlar yaşattıklarını söyledi.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de engellilerin bir gün değil her zaman vatan için göreve hazır olduklarını belirterek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik Karacaali Kampı’nda düzenlenen etkinlikte ise engelli 8 gencin sembolik asker uğurlaması töreni yapıldı.

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