Vahapoğlu: “Bursa nefes alırsa Türkiye nefes alır”

MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, marka şehir Bursa halkının; ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma 2023 hedefleri doğrultusunda önceden planlanan ve birçoğu başlamış projelerin süratle tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Vahapoğlu, Yenişehir Havalimanı’nın aktif hale getirilmesini, planlamanın gerisinde kalan hızlı tren yatırımı gibi Doğancı Tüneli, Gemlik-Mudanya sahil yolunun ve başta metro olmak üzere şehir içi ulaşım projelerininbir an önce tamamlanmasını istedi. “Türkiye’nin gurur kaynağı Bursa nefes alırsa, Türkiye nefes alır. Bursa büyürse Türkiye büyür” diyen Vahapoğlu, şehre yapılacak yatırımların yerelle sınırlı tutulmamasını, özellikle finansmanın yerel imkânlarla sınırlandırılmaması gerektiğini de vurguladı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada seçim bölgesi Bursa’nın yatırım ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Milletvekili Vahapoğlu, 3,5 milyona yaklaşan nüfusuyla Bursa’nın Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olduğunu vurguladı. Vahapoğlu, “Bizans, Selçukluve Osmanlı döneminin izlerini günümüze kadar taşıyan Bursa, cihan devleti Osmanlı’ya başkentlik yapmıştır. Bursa, cennetmekân Atatürk’ün, milletin manevi başkenti olarak tanımladığı şehrimizdir.Geçmiş medeniyetlere saygılı ve onları koruyan bir kültür şehridir. Bursa, bir açık hava müzesidir ve termal şehridir. Barındırdığı yüzlerce tarihî yapı, cami, mescit, şehitlik, türbe ve mezarlıklarla tapu belgemizdir. Bursa, manevi kimlik sahibi bir şehrimizdir” dedi.

Bursa’nın beklentisi

Bursa’nın tarihî ve doğal güzellikleriyle tarım, sanayi ve teknolojinin uyumunu başarmış dünyadaki nadir birkaç şehirden biri olduğunun altını çizen Vahapoğlu, şöyle devam etti: “Bursa, üreten ve üretimde öncü olan bir şehirdir. Nitekim, 2021 rakamlarına göre, dış ticaret hacmi 24 milyar dolara ulaşmıştır. 198 ülke ve serbest bölgeye toplamda 14 milyar dolar ihracat yapan Bursa, Türk ekonomisinin aktif ve yönlendirici lokomotiflerinden biridir. Şehrimiz, ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, döviz girdisi sağlanmasına ve sanayi altyapısının güçlenmesine sağladığı katkılarla ekonomik açıdan büyük bir dinamizm sergilemektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; marka şehir Bursa’nın ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma 2023 hedefleri doğrultusunda önceden planlanmış ve çoğu başlamış projelerinin süratle tamamlanması beklenmektedir.”

Ulaşım yatırımları

Türkiye’nin sanayi üssü Bursa’nın ulusal raylı sisteme entegre olmamasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiren Vahapoğlu, planlanan takvimin çok gerisinde kalan hızlı tren projesinin bir an önce bitirilip, Bursa halkı ve sanayicisinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi. Benzer şekilde Yenişehir Havaalanı’nında aktif hâle getirilmesinin önemine işaret eden Vahapoğlu, şöyle devam etti: “Bursa-Orhaneli Yolu Doğancı Tüneli ile Gemlik-Mudanya sahil yolunun, Yenişehir-Bilecik bölünmüş yol ve projelerinin tamamlanması, Orhangazi ilçe merkezinden geçen devlet yolunda alt geçitlerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar sadece Bursa için değil, Güney Marmara için de hayati bir önem arz etmektedir. Şehir içi ulaşımı rahatlatmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvay ve metro hattı, köprü, köprülü kavşak, alt geçit, meydan ve katlı otopark gibi projelendirmeler yapılmış olup bunların önemli kısmı ya tamamlanmış ya da tamamlanmak üzeredir. Tarihî dokunun zorlaştırdığı şehir içi ulaşım yatırımlarının bir an önce hayata geçirilmesi hemşehrilerimizin beklentilerindendir.”

Hali hazırda Bursa Şehir Hastanesi’nin verdiği hizmet ve kalitesiyle gurur kaynağı haline geldiğini anlatan Vahapoğlu, kent merkezinde yeniden inşa edilmesi gereken Bursa Devlet Hastanesi ile inşaatı süren Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi. Daha önce depreme dayanıksız oldukları için yıkılan 40’tan fazla devlet okulunun da yeniden aynı yerlerine inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Vahapoğlu, “Birinci derece deprem kuşağında ve 3 ayrı aktif fayın üzerinde kurulu bulunan Bursa’nın mevcut yapı stokunun da süratle yenilenmesi gerekmektedir ancak yapılacak projenin kentin tarihî dokusuna uygun, az katlı ve çevreye duyarlı özellik taşıması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Genel kurul konuşmasının son bölümünde Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini anımsatan MHP Milletvekili Vahapoğlu, şunları kaydetti: “Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin yerelle sınırlı tutulmaması ve özellikle finansının yerel imkânlarla sınırlandırılmaması önemlidir. Bursa’mıza verilmiş ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanına yakışan şekilde, karşılıklı temasların kültürel faaliyetler ve fiziki projelerle desteklenmesi ve projelerin mutlaka hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Son olarak, Türkiye’nin gurur kaynağı Bursa nefes alırsa Türkiye nefes alır. Bursa büyürse Türkiye büyür diyorum ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.”