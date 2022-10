Üzümcü’den öğrencilere: Kendini seven insan okumalıdır

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Yılın Yazarı etkinliği çerçevesinde Nilüferli gençlerle buluşan oyuncu Levent Üzümcü, Sait Faik’in Sivriada Geceleri öyküsünü okudu, ardından da usta yazar ve kitap okuma üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, Yılın Yazarı etkinlikleri doğrultusunda yazar, şair ve oyuncuları okurlarla buluşturduğu söyleşileri büyük ilgi görüyor. Yılın Yazarı etkinliklerinin bu defaki konuğu sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü oldu.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide Levent Üzümcü, Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi ve Şahinler Anadolu Lisesi’nden gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Üzümcü Sait Faik Abasıyanık’ın Seçme Hikayeler kitabından Sivriada Geceleri hikayesini öğrenciler için okudu.

Hikayeyi keyifle dinleyen gençler, okumanın bitmesinin ardından Levent Üzümcü’ye hem usta yazar Abasıyanık ile ilgili hem de sanatçının kendi hayatıyla ilgili sorular yönelttiler.

Böyle bir söyleşiye katılmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Üzümcü, “Kitap okumak, sizin izlediğiniz dizi ve filmler gibidir aslında. İnsanlar okudukça kendi filmlerini çekerler. Kendi baktıkları gibi bakarlar hayata. Bir yazarın yazmış olduğu hikayeye onun penceresinden size bir kapı açılır. Siz de onun gördüklerini görürüsünüz, siz de kitap okursanız kendinize bir dizi çekersiniz” diye konuştu.

Okuduğu Sivriada Geceleri hikayesine değinen Üzümcü şöyle devam etti: “Sait Faik Abasıyanık’ın en çok sevilen hikayelerinden bir tanesi Sivriada Geceleri. Asılında hayata bakışla ilgili bir hikaye. Yaşam gayesiyle yanıp tutuşan insanlarla, onların baktıkları hayattan başka şeyler gören insanların hikayesi. Bu yüzden edebiyat var. Bazı insanlar olanı görür bazı insanlar da olanın arkasındakini. Olanın arkasındakini gören insanların sayısı pek fazla değildir. Sait Faikler işte öyle çıkar”

‘Okumanın kişiye neler kazandıracağına’ ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Levent Üzümcü, “Eğer hayata baktığınız pencereyi büyütmek isterseniz, okuduğunuz kitaplar sizi her zaman başka bir kitaba taşıyacaktır. Senin görsel hafızan bu kitapları okuduğun zaman hareketlenir. Görsel hafızası hareketlenen insanın da görmediği şeyleri canlandırmak gibi bir özelliği başlar. Kendini seven insan okumalıdır. Kendini seven insan okursa kendi dünyasına olan saygısı sevgisi artar" dedi.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Şafak Baba Pala Levent Üzümcü’ye anmalık hediye ederek, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti.

Söyleşiye katılan öğrencilere de Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından Sait Faik Abasıyanık’ın Seçme Hikayeler kitabı hediye edildi.