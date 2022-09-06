Uzay sektörünün dünya devleri Bursa’da buluşacak

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’ne (International Space Convention-ISC 2022) ev sahipliği yapacak. Dünyanın uzay endüstrisi liderleri ve uzay ajansları 9-11 Eylül tarihlerinde GUHEM’de bir araya gelecek.

Dünyanın en prestijli küresel uzay etkinlikleri arasında yer alan, Altair Enterprises tarafından organize edilen Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) bu yıl Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM’in ev sahipliğinde Bursa’da yapılacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenen 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’ne dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde hayata geçen GUHEM, 9-11 Eylül’de gerçekleşecek kongrede sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek

Açılışını Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın yapacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’nde, farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri buluşacak. Kongre çerçevesinde, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılacak. Dünya uzay sektörünü Bursa’da buluşturacak kongre; tecrübe paylaşımı, iş birliği ve uzay endüstrisini daha ileri taşımak için uygun bir platform sunacak.

Şirketlere uluslararası ortaklıklar kurmaları için fırsat sağlamayı amaçlayan ISC 2022’ye NASA ve ESA yetkilileri ile birlikte Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım firmalarından yüzden fazla konuşmacı katılacak. Uzay alanında Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacak olan kongre, ayrıca gençlere uzay endüstrisinde fark yaratabilecekleri ve başarılara imza atabilecekleri mesajını vermeyi hedefliyor.

Uzay sektöründe dünya devlerinin bir araya geleceği 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’nde, Türkiye’nin ilk ticari uydusunu uzaya gönderen Plan-S firması Platin, Roketsan Gold ve Türksat iletişim sponsoru olarak yer alacak.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve GUHEM’in Bursa’ya kazandırılmasına öncülük eden BTSO, stratejik partner olarak kongreye katılım sağlayacak.