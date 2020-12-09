Uyuşturucu satıcıları uzun kovalamaca sonunda yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timleri tarafından takip edilen uyuşturucu satıcıları uzun süren kovalamacanın sonunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan takip edilen K.K. (27) isimli şahıs kullanmakta olduğu araçla ekiplerin takip ettiğini fark edince kaçmaya başladı. Uzun kovalamaca sonucu araç ve içerisinde bulunan uyuşturucu tacirleri K. K. ve M.A. (23) Kömürcükadı köyünde beton mikserinin sıkıştırması neticesinde yakayı ele verdi., Araç ve şüphelilerin yapılan üst aramasında yaklaşık 400 kullanımlık kimyasal uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, her iki şüpheli de çıkarılmış olduğu adlî mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.