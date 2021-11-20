Uyumayan Kütüphane’de eğitimler tüm hızıyla devam ediyor

Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi açıldığı günden bu yana Bursa’nın eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandırdı.

Yıldırım Belediyesi’nin Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28’inci dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla ilçe sakinlerinin hizmetine sunduğu Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın gencin buluşma noktası oldu. Yıldırım Belediyesi’nin, kolay lokasyonu, özel ikramları, zengin kitap çeşidi ve konforlu ortamı ile Bursa’nın dört bir yanından genci kucakladığı Uyumayan Kütüphane, misafirlerine ders çalışma ve araştırma imkânı sunarken yine bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile de gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına katkı sağlıyor.

365 gün 24 saat dolu dolu hizmet

Yıldırım Belediyesi olarak böylesi bir mekânı gençlerin istifadesine sunduklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile bu bağlamda amacımıza ulaştık. Hâl böyle iken gençlerimizden gelen talebin fazla olması bizleri ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmak için harekete geçirdi. İnşallah Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik ve Sanat Akademisi’ni 2022 yılında hizmete sunacağız” dedi.

“Yüzlerce gencimize hizmet sunduk”

Gerçekleştirilen ‘Psikoloji Okumaları’, ‘Film Okumaları’, ‘Okur-Yazar Buluşmaları’, ‘Kritik Edebiyat Sohbetleri’ ve ‘Yaratıcı Yazarlık Okulu’ ile Uyumayan Kütüphane’nin kentin sosyal yaşam merkezi haline geldiğinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Verdiğimiz eğitimler ile gençlerimizin önce okuma ve öğrenme becerilerini artırması için çalışıyoruz. Bu anlamda tematik okuma grupları ile gençlerimizi kitap ve film tahlillerine dâhil ederek, okudukları kitapları ve filmleri tartışabileceği bir zemini onlara sunuyoruz. Gençlerimiz kendilerini bir adım öteye taşıdıktan sonra okudukları ve öğrendikleri üzerine tefekkür etmelerini ve bu doğrultuda içerik üretmelerini hedefliyoruz. Uyumayan Kütüphane’mizde vermiş olduğumuz eğitimler ve akademiler ile yüzlerce gencimize hizmet sunduk. Gençlerimiz geleceğe hazırlanırken Yıldırım Belediyesi olarak onların bu yolda her daim yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.