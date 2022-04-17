Uyumayan kütüphane sahurda da dopdolu

Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sahuru Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ndeki gençlerle birlikte yaptı.

Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından sahur vaktinde de yoğun ilgi görüyor. Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gece saatlerinde gelip sahura kadar çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Uyumayan Kütüphanede sabahlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Kütüphanenin müdavimlerine ikramda bulunan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle birlikte sahur yaptı ve gençlerin geleceğe yönelik lisans ve yüksek lisans hedeflerini dinledi. Ayrıca eğitim hayatı boyunca edindiği tecrübeleri de gençlerle paylaşıp tavsiyelerde bulundu. Renkli anların yaşandığı sahur programında öğrencilik yıllarına dönen Başkan Oktay Yılmaz, sahur bereketini öğrencilerle birlikte yaşamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, Ramazan ayının bereketi sahurda, sahurun bereketi de öğrenci kardeşlerimizin sofralarında olduğunu söyledi.

Gençlerle sohbet eden fikirlerini dinleyen Başkan Yılmaz, “Sahurumuzu en mutlu olduğum yerde, yarınlarımızın umudu olan gençlerimizle birlikte yaptık. Gençlerimizin enerjisi her zaman bizlere güç veriyor. Onların fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara imza atıyoruz. Muhabbetleriyle sahurumuzu şenlendiren genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gençler sizlere güveniyor, sizler için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.