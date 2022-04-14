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UTİB’de Pınar Taşdelen Engin güven tazeledi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yapılan seçimde güven tazeledi.

BURSA 14.04.2022, 14:46
UTİB’de Pınar Taşdelen Engin güven tazeledi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yapılan seçimde güven tazeledi.

Genel Kurul’a Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ve sektör temsilcileri katıldı.Genel Kurul’da konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, üretimde ve ihracatta dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan, doğrudan ve dolaylı olmak üzere 2 milyon kişiye iş imkanı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak pandemi şartlarına rağmen 2021 yılı sonunda 30,4 milyar dolar ihracat ve 18 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Geçen yıl UTİB’in ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artış ile 1 milyar 355 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığının altını çizen Pınar Taşdelen Engin, “Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 artış ile 364 milyon dolar ihracat yaptık ki bu trend yıl sonunda 1,5 milyar dolarlık rekor değeri işaret ediyor. Bu güzel gelişme de geleceğe yönelik motivasyonumuzu daha da artıyor.” dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından itibaren geçen dört yıllık sürenin iki yılını pandemi gölgesinde geçirdiklerini vurgulayan Pınar Taşdelen Engin “Buna rağmen fuarlardan tasarım yarışmalarına kadar tüm projelerimizi iptal etmeden dijital ortama aktardık ve çalışmalarımıza ara vermeden son hızla devam ettik. Yeni dönemde de mevcut Yönetim Kurulumuzla projelerimize yenilerini ekleyeceğiz ve hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Pandemi koşullarında dünyada pazar payını artıran ve Avrupa Birliği, BDT, Diğer Avrupa gibi yakın ve komşu bölgelerdeki ülkelerle ticari ilişkilerini daha da güçlendiren, ayrıca çok farklı yeni pazara giriş başarılarına da imza atan tekstil sektörünün geleceğinin son derece parlak olduğunu dile getiren Pınar Taşdelen Engin, şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız dönem, sadece pandemi ve siyasal çatışmaların gölgesinde geçmedi. Ticarette teknik engeller olarak adlandırılan ve uluslararası ticaretin serbest akışını olumsuz etkileyen birçok engeller de karşımıza çıkarıldı. Bunların ortadan kaldırılması ve yenilerinin karşımıza çıkarılmaması için, UTİB olarak kamu otoriteleri ile sürekli dirsek teması halinde olduk. Bazı ülkelerin ihracatımızı olumsuz etkileyebilecek ve ülkemizin menfaatlerini olumsuz etkileyecek düzenlemeleri karşısında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile senkronize şekilde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. UTİB’in İhracatında bazı ürünlerde kilogram değeri 20 doları aştı. Temel hedeflerimizden birisini ’Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ olarak belirledik. Bu yolda da tasarım, inovasyon, Ar-Ge ve markalaşmayı en kritik önceliğimiz haline getirdik. Birliğimizin gerçekleştirdiği ihracatta elde edilen kilogram başına birim fiyatlar da sektörümüzün yüksek katma değerli üretim ve pazarlama gücünün göstergesidir. Aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucudur. Bu dönemde Birliğimizin suni sentetik dokuma kumaşlar ihracatında kilogram birim değeri 11,5 dolar, pamuklu dokuma kumaşlarda 12,7 dolar ve diğer dokuma kumaşlarda ise 22,5 dolar seviyesine yükseldi. Bundan sonra da Bursa başta olmak üzere ülke genelinde dış ticaret fazlası veren, kişi başı geliri yükselmiş, birçok alanda öncü olmayı başarmış ve küresel markalara sahip bir Türkiye idealiyle hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz.”

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