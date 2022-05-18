UTİB’de gündem ekolojik tekstil

UTİB’in Ticaret Bakanlığı destekleri ile gerçekleştirilen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi’nin kapanış toplantısında karbon ayak izi danışmanlığının üretim ve ihracat hedeflerine büyük katkılar sağladığı vurgulandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ticaret Bakanlığı destekleri ile gerçekleştirilen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi’nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi. Sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi ve karbon ayak izi konusunun son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olduğu bir dönemde, yaklaşık 8 aydır yürütülen Karbon Ayak İzi Projesi çerçevesinde, tekstil sektörüne öncülük eden küme firmaların faaliyetlerine büyük katkılar sağlandı. Sektördeki diğer firmalara da örnek olan çalışmayla, üretim kalitesinin artırılması, aynı zamanda ülke ihracatına ciddi oranda ivme kazandırılması amaçlandı. Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci’nin de bulunduğu birlik yetkilileri ve üye firmaların katılımıyla online olarak gerçekleştirilen kapanış toplantısında, Karbon Ayak İzi Projesi ile ilgili danışmanlık hizmeti veren Semtrio Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Danışmanlığı firması Genel Müdürü Bekir Çetin, süreçlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Semtrio Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Danışmanlığı Genel Müdürü Bekir Çetin, projenin tüm aşamalarında verileri ile destek olan küme firmalarının önemli çalışmalara imza attığını kaydederek “Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi’nin ‘Kurumsal Karbon Ayak İzi’ danışmanlığı ayağı çok faydalı, verimli bir proje oldu. Katılımcılarımız, çok büyük operasyonlar yürüten tekstil sektörümüzün önemli firmaları arasında yer alıyor. Proje çerçevesinde, online ve birebir görüşmeler yaparak hazırladığımız karbon ayak izi sonuçları doğrultusunda, firmalarımıza özel karbon ayak izi azalım planları oluşturduk. ‘Karbon Ayak İzi Yönetim Planı’ ile sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik küme firmaların 5 ve 10 yıllık hedeflerinin belirlenmesine katkı sağladık” ifadelerini kullandı. Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi üyesi firmaların temsilcileri de çalışmalar sonucunda ekolojik tekstil konusunda farkındalık kazandıklarını ve ciddi ilerlemeler kaydettiklerini dile getirdi.