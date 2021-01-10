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UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: “2020 ihracat rakamları süreci doğru okuduğumuz gösteriyor”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. TİM rakamlarına göre geçtiğimiz Aralık Ayı’nda yakalanan tüm zamanların en yüksek aylık rakamlarının pandemi sürecinin zorluklarına rağmen Türkiye’nin geleceğine katkı koymak için çalışan ihracatçıların ve üreticilerin dirayetli ve dik duruşlarıyla sağlandığına vurgu yaptı.

BURSA 10.01.2021, 14:45
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UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: “2020 ihracat rakamları süreci doğru okuduğumuz gösteriyor”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. TİM rakamlarına göre geçtiğimiz Aralık Ayı’nda yakalanan tüm zamanların en yüksek aylık rakamlarının pandemi sürecinin zorluklarına rağmen Türkiye’nin geleceğine katkı koymak için çalışan ihracatçıların ve üreticilerin dirayetli ve dik duruşlarıyla sağlandığına vurgu yaptı.

UTİB Yönetim Kurulu Pınar Taşdelen Engin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre 2020 Aralık ayında ihracat yıllık yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı olurken, 2020 yılında ihracatı 169,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen yakalanan ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirten Pınar Taşdelen Engin, Türk ihracatçı ve üreticilerinin pandemi ile birlikte oluşan yenidünya düzenine hızlı adapte olmasının bu başarıdaki etkisine vurgu yaptı.

Türkiye’nin 2020 yılına hızlı bir büyüme hedefi ile başlandığını fakat dünyayı etkisi altına pandemi ile tüm dünya ekonomilerinde gidişat ve hedeflerin değiştiğini belirten Pınar Taşdelen Engin, "Nisan ve mayıs aylarındaki kısıtlamalar ile iktisadi ve sosyal faaliyetlerde ikinci çeyrekte sert bir daralma yaşandı. Ekonomi yüzde 9,9 daraldı. Hükümet ve devlet üreticiye ve çalışan destek vermek amacıyla art arda paketler açıkladı. Tüm bu gelişmeler ve olumsuzlukların yanında sanayi üretim endeksinin yükselmesi, sanayicinin üretimden vazgeçmediğini gösterdi. 2020 yılının Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı yakalandı. Aynı zamanda aylık bazda 2020 yılının en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 2020 yılı ihracatımız 169,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar ihracatçı ve sanayi olarak hepimizi sevindirdi" dedi.

Dünya trendlerini yakından takip etmek elzem oldu

Pınar Taşdelen Engin, ulaşılan rakamların sanayicinin üretmekten vazgeçmediğini gösterdiğini ifade ederek, yıllık ithalat rakamlarına da değindi. Pınar Taşdelen Engin, "Aralık ayında ithalat 11,7 artışla 22,4 milyar dolar, 2020 yılında ise yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar oldu. Yıllık olarak baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılında yüzde 77,3. Bu rakamlarda bize gösteriyor ki önceliğimiz yerli üretim olmalı. Yerli üretime ağırlık vermemizin yanında pandemi ile tüm dünyada yeniden şekillenen tüketici alışkanlıklarını ve üretim trendlerini takip etmek artık elzem oldu. Son yıllarda teknolojinin gelişimindeki hız dünyada sınırları ortadan kaldırdı ve dünyanın her noktasındaki pazarlara ulaşım kolaylaştı. Pandemi ile birlikte iş yaşamımızdaki dijitalleşme bu süreci daha da hızlandırdı. Artık iş toplantılarımızı, anlaşmalarımız ve hatta ürünlerimizi sergilediğimiz fuarlarımızı dâhil sanal ortamda yapabiliyoruz. Bizler de Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği üyeleri olarak bu sürece hızlıca uyum sağlamaya çalıştık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni süreçte dünyanın beklentilerine ve ihtiyaçlara uygun kaliteli ve nitelikli ürünler üretmenin Türkiye’yi öne çıkaracağını vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AR-GE ve inovasyon çalışmaları artık olmazsa olmaz durumunda. Önümüzdeki yeni süreçte de inovatif fikir ve yatırımların desteklenmesiyle Türkiye, farkını ortaya koyup, hızla bir yükselişe geçebilir. Bu süreçte gerçekleştirilen bu ihracat rakamı da Türk üreticisinde ve sanayisinde bu potansiyelin olduğunu gösterdi.2021 yılında da üretimin devamı, yeni dünya düzenine uyum sürecinin aynı hızla sürdürülmesi ve Hükümetin, devletin üreticiyi destekleyen yapısal reformları ile inanıyoruz ki Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.”
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