Usta şair Nâzım sahnede kendi oyunuyla anıldı

Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet, ölümünün 59. yılında Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde kendi yazdığı “Kafatası” oyununun okumasıyla anıldı. Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nâzım’ı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Çağdaş Türk şiirinin önemli ismi Nâzım Hikmet, ölümünün 59. yılında Nilüfer’de anıldı. Ünlü şair, Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde kendi yazdığı “Kafatası” oyununun okumasıyla anıldı. Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Nâzım Hikmet’in kaleme aldığı, kapitalizmin döngüsünü ve acımasızlığını karikatürize bir dille anlatan oyun, yatırımını sanatoryumlara yapmış olan sermaye sahiplerinin, verem aşısını bulan bir bilim adamını engelleme girişimini anlatıyor.

Yönetmenliğini Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından İbrahim Ersoylu’nun yaptığı “Kafatası” isimli oyunun okumasında, Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Cihat Temel, Gökhan Kum, Melisa İclâl Yamanarda, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol aldı. Oyunun sahnelenmesinde yer alan illüstrasyonlar tasarımcı Burak Etöz tarafından yapılırken, müzik tasarımı da Derya Bölükemini tarafından yapıldı. İlgiyle izlenen oyun okumasının sonunda Başkan Turgay Erdem, oyuncuları kutladı. Geceye katılanlara teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, “Nâzım aramızdan ayrılalı 59 yıl oldu ama o hep içimizde yaşıyor. O dünyanın her yerinde eserleriyle unutulmuyor. Biz de onu kendi eseriyle farklı şekilde andık. Onu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.