Ürünlü’de biberin bin bir çeşit lezzeti yarıştı

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Ürünlü Biber Festivali’ne katılanlar keyifli bir hafta sonu geçirdi. Baklavasından yemeğine biberli lezzetlerin yarıştığı, en iyi biber yetiştiricilerinin belirlendiği festivalin finalinde, sevilen sanatçı Cengiz Ateş sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, kente özgü yöresel ürünleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği festivallerden biri olan Ürünlü Biber Festivali, bu yıl da renkli anlara sahne oldu. Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen festivale, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki ve Ürünlü halkının yanı sıra Bursa’nın dört bir yanından vatandaşlar da katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, yerel şenlikleri önemsediklerini belirterek, “Bu sayede hem Nilüfer’i hem Bursa’yı hem de yerel ürünlerimizi Türkiye’ye tanıtmış oluyoruz. Yerelde yetiştirilen ürünleri kentin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla buluşturmanın, bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal üretimde yaşanan sorunlara değinen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, çiftçi sayısının her geçen gün azaldığına, tarım topraklarının elden çıkarıldığına dikkat çekti. Biber festivali gibi yerel ürünlerin tanıtıldığı etkinliklerin çok kıymetli bulduğunu belirten Sarıbal, “Çok hızlı bir şekilde tarım topraklarımızı da kaybediyoruz. Hâl böyleyken bugün burada biber festivali yapmak, biberin ne kadar önemli bir ürün olduğunu ortaya koymak, onunla ilgili onlarca yemek gıda ürününün nasıl ortaya çıktığını göstermek çok kıymetli. Son yıllarda yaşanan olaylar gösterdi ki paranız da olsa gıdaya ulaşamayabilirsiniz. Henüz toprağın alternatifi yok. Toprak olmadan gıdaya ulaşmamız çok zor. Çiftçinin, tarlanın, biberin sorunu hepimizin sorunudur. Bu zorluktan dayanışmayla çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaret almaya aday Ürünlü kıl sivri biberini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivale katılanlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi. Çocuklara yönelik eğlenceli oyunların düzenlendiği festivalde, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası hareketli ritim ve şarkıları, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da folklor gösterileriyle katılımcıları coşturdu. Festivale katılanlar, yerel üreticilerin açtığı stantlardan meşhur Ürünlü kıl sivri biberi alma fırsatı bulurken, Nilüfer Kent Bostanları standında da bostanda yetiştirilen ürün çeşitlerini yakından inceledi.

Festivalin en heyecanlı bölümü, tatlısından tuzlusuna “Biberli Lezzetler” ile “En İyi Biber Yetiştiricisi” yarışmaları oldu. 5 yemeğin yer aldığı yemek yarışmasında jüri üyeleri Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Bursalı ünlü şef Barış Bülent, Gastronomi Kültür ve Seyahat Derneği Başkanı ve gastronomi yazarı Ramazan Başan, eğitmen şef Özüm Arat, blogger Tuğçe Aksulu, en iyi biberli lezzetleri seçebilmekte hayli zorlandı. Hijyen, sunum ve lezzetin değerlendirildiği yarışmada Hatice Beki biberli püre yatağında et, biberli kuzu sarma, biberli baklava ve biber çorbasının yer aldığı menüsüyle birinciliğe değer görülürken, Nazmiye Kızmaz da kavun içinde et ile biber dolması, kapya biberinden şerbet, biber çanağında tatlı yemekleriyle ikinci oldu. Yarışmada biberli köy kebabı ile ekmek ve biber tatlısı yemekleriyle Hasene Dinç de üçüncü sırada yer aldı. Dereceye girenler ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Engin Yener ve Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki’nin elinden aldı.

9 kişinin katıldığı “En İyi Biber Yetiştiricisi” yarışmasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nilüfer Ziraat Odası ve Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden isimlerin oluşturduğu jüri üyeleri, kıl sivri biberi tarlalarını tek tek gezerek, genel bahçe ve bitki görünümü, bitki koruma ve hastalık, zararlı durumu, ilaç kullanım durumu, biber sayı ve büyüklük durumuna göre değerlendirme yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Yaşar Çakır, 8. Ürünlü Biber Festivali’nde, yılın en iyi biber yetiştiricisi seçildi. Göksel Çakır’ın ikinci olduğu yarışmada, Canip Uçan da üçüncülüğe değer görüldü. Eğlencenin eksik olmadığı 8. Ürünlü Biber Festivali’nin finalinde, Bursalı sanatçı Cengiz Ateş sahne aldı. Sevilen şarkıları seslendiren Cengiz Ateş, sahne performansıyla da festival katılımcılarını coşturdu.