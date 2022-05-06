Üreticilere ekipman desteği

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 2021-2002 Dönemi 14-2.Etap Değerlendirme Sonuçlarının açıklandığı duyurdu.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları A ve B İş Planı çerçevesinde Mustafakemalpaşa’dan 22 üretici çiftçinin başvurusunun uygun bulunduğunu söyleyen Aydemir, bu kişilerin yüzde 50 hibe ile arazi ekipman desteği kazandığını belirtti.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar doğrultusunda uygun bulunan projelerle ilgili bilgiler veren Mehmet Aydemir; “KKYDP’ye ÇKS kaydı bulunan, ikametgah ve yatırım adresleri köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim yerlerinde bulunanlar başvurdu. Önceki yıllarda ‘Altyapı Yatırımları’ olarak tanımlanan küçük ölçekli yatırımlar, bu dönem 2 alt başlığa ayrıldı. ‘A İş Planı’ başlığı altında üreticilere makine-ekipman sağlanmasına yönelik hibe uygulamasına geçildi. Bu başlık altındaki projeler için üst limiti 300 bin TL olarak belirlendi. Her bir üretici sadece 1 makine-ekipman için başvurdu. Altyapı yatırımlarında da yine küçük ölçekli işleme-paketleme-depolama yatırımları, 600 bin TL limitli ‘B İş Planı’ dâhilinde uygulandı. Arazi ekipmanı için yüzde 50 hibe alan Mustafakemalpaşalı 22 üreticimizi kutluyor, hayırlı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.