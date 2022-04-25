Üreten kadınlara yıldırım destek

‘Güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla kadınlara yönelik önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın girişimcilik merkezleri ve kooperatifler ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.

2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma 4’ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran ve 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezini hizmete sunan Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikâyelerini yazmalarına öncülük ediyor. Yıldırımlı kadınlar verilen eğitimler ile meslek sahibi olurken ev ekonomilerine de katkı sunma imkânı buluyor. Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeyinde kadınların önemli bir yerinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadın kooperatifleri bir yandan kadınlara iş olanakları sağlarken diğer yandan da kadınlar için sosyal çıkış noktaları olmaktadır. Kadınların sosyal yaşamdaki rolünün etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizin ve girişimcilik ve eğitim merkezlerimizin sayılarının artmasına katkıda bulunurken, kadınlarımıza verdiğimiz desteği de artırmaya çalışıyoruz. İlçemize 2021 yılı mart ayından bu yana 8 kadın kooperatifi, 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezi kazandırdık. Hedefimiz 2022 yılında mevcut 8 kooperatifimizi 14’e tamamlamak ve kadın girişimcilik ve eğitim merkezlerimizi 25’e yükseltmek” diye konuştu.

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine ancak kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Dünyada var olan her şeyde kadınlarımızın yadsınamaz emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje hiçbir çalışma yoktur. Günümüzün en temel sorunlarından olan tüketen toplum anlayışımızdan kurtulup üreten topluma dönüşmemiz de ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. Bu farkındalık ve ‘Güçlü kadın güçlü toplum’ şiarıyla kadınlarımıza yeni imkânlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve kooperatiflerimiz kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor. Her insanın olduğu gibi her kadının da bir hikâyesi vardır. Kadınlarımızın hikâyelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum” dedi.

Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fatma Acar, “Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz özellikle kadın çalışmalarının ve kadın kooperatiflerinin gelişmesi, kalkınması ve ticari anlamda da yol almaları anlamında bizlere büyük destek sağlıyor. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Aydın ise büyük Yıldırım ailesinin bir parçası olduklarını belirterek, "Kurulduğumuz günden beri daha iyi işlere imza atmak için özveriyle çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.