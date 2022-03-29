Üreten gençlere ’Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir ve TEKNOFEST 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yıldırım’ı temsil edecek olan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini ağırladı. Gençlerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her zaman üreten ve değer katan gençlerin yanlarında olduklarını söyledi.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “İki ayrı kampüsüyle bir üniversite şehri olan Yıldırım’ı; eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında da geliştirecek projeleri hayata geçirerek, gençlerimiz için daha cazip bir kente dönüştürmeye çalışıyoruz. Kütüphaneler, çalışma salonları, kültür merkezleri, spor alanları ile gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken, bilim ve teknolojiyi de unutmuyoruz. Şehrimizin yüz akı Bursa Teknik Üniversitesi ile bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son yıllarda, milli teknoloji alanında büyük sıçrama yaptığımı belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitemiz de ortaya koyduğu çalışmalarla ülkemizin milli teknoloji hamlesine çok önemli katkılar sağlıyor. Yıldırım Belediyesi olarak Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini başarıya taşıyacak olan gençlerimizin her daim yanındayız” dedi.

Öte yandan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir ise gençlere desteklerinden ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.