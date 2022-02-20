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Ünlü santur sanatçısından Yıldırımlılara konser

Yıldırım Belediyesi, 2021-2022 Kültür Sanat Sezonunda birbirinden değerli sanatçıları Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA 20.02.2022, 15:10
Ünlü santur sanatçısından Yıldırımlılara konser

Yıldırım Belediyesi, 2021-2022 Kültür Sanat Sezonunda birbirinden değerli sanatçıları Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği atılımlarla örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ünlü Santuri Sedat Anar’ı ve ekibini Yıldırımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Niyazi-i Mısri’nin İzinde’ konserine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda müziksever katıldı. 14 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlangıç yapan ünlü Santuri Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden eşi Damla Anar ve kardeşi Selahattin Anar ile birlikte Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri’nin kaleme aldığı şiirlerini santur ve defin tınılarıyla muhteşem bir şekilde harmanlayan Sedat Anar’ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri büyüledi. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde kendi albümünden bestelerine de yer veren Anar, kendisiyle özdeşleşen ‘Santur’u ile dinleyicileri adeta mest etti.

Konseri büyük bir ilgiyle takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kendimizi, kentimizi ve medeniyetimizi tanıma hususunda, adeta bir kültürel seferberlik ilan ettik. Bu bağlamda gönül coğrafyamızı tanımaya, değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmaya çalışıyoruz. 2021-2022 kültür sanat sezonunu dolu dolu açtık. Birbirinden önemli isimleri hemşehrilerimiz ile bir araya getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmayı kendimize görev biliyor ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen ‘Niyazi-i Mısri’nin İzinde’ konseri ile de hem İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri’yi andık hem de Santuri Sedat Anar’ı ve ekibini ilçe sakinlerimizle bir araya getirdik. İcra edilen eserlerle gönlümüzün pası silindi. Hemşerilerimizin programa ilgisinin yoğun olması yaptığımız işlerde bizi motive ediyor. Ben, Sedat Anar’a, eşi Damla Hanıma ve kardeşi Selahattin Beye bizi gönül coğrafyamızda dolaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin talepleri noktasında birbirinden güzel programları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a böylesi güzel bir organizasyonda kendilerini Yıldırımlılarla buluşturdukları için teşekkür eden Santuri Sedat Anar, “Mısri Dergâhının son postnişini Mehmet Şemseddin Mısri Efendi’nin şiirlerini besteliyorum. Yıldırım Belediyesi’nin sponsor olduğu albüm önümüzdeki ay çıkacak ve biz yine Yıldırımlılarla buluşacağız. Ben Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a bizleri Yıldırım’da misafir ettiği için ve sanata destek verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan konuklara çiçek takdiminde bulunan Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, “Şunu asla unutmayın: Dünyanın bütün büyük sanatkârları mektepte yetişmiştir. Ama dünyada onlardan daha büyük sanatkârlar sokaktan yetişmişlerdir. Ben ünlü Santuri Sedat Anar’ı ve ekibini bizlere anlamlı bir gece yaşattıkları için ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a da böylesi güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Program çıkışı aynı zamanda yazar olan Sedat Anar kitapseverlere eserlerini imzaladı.

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