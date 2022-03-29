Ünlü sanatçıdan ’Kütüphane Haftası’na özel konser

Yıldırım Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası’nda Ünlü Santur Üstadı Sedat Anar’ı ‘Niyazi-İ Mısri’nin İzinde’ konseri ile Yıldırımlılarla buluşturdu.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleşen konser, sanatseverlerin katılımı ve Yıldırım Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Ünlü Santuri Sedat Anar, Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde kendi albümünden bestelerine de yer veren Anar, kendisiyle özdeşleşen ‘Santur’u ile dinleyicileri adeta mest etti. Konseri büyük bir ilgiyle takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kendimizi, kentimizi ve medeniyetimizi tanıma hususunda, adeta bir kültürel seferberlik ilan ettik. Bu bağlamda gönül coğrafyamızı tanımaya, değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmaya çalışıyoruz. 2021-2022 kültür sanat sezonunu dolu dolu açtık. Birbirinden önemli isimleri hemşehrilerimiz ile bir araya getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmayı kendimize görev biliyor ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun için bizi biz yapan değerleri, insanımıza yapılan yatırımları fiziki mekânlardan çok daha fazla önemsiyoruz. Bu sebeple daha önce toplantı salonu olarak kullanılan ve yılda birkaç saat kullanılan bu mekâna yeniden ruh vererek 365 gün 24 saat kullanılabilecek bir kütüphane haline getirdik. Kütüphanemizde ders çalışan gençleri görünce geleceğe dair ümitlerimiz artıyor" dedi.

Santuri Sedat Anar, Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a böylesi güzel bir organizasyonda kendilerini Yıldırımlılarla buluşturdukları için teşekkür etti.