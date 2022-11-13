Ünlü oyuncu, tercihini Lokman Koçaslan Otomotivden yana kullandı

Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, karavan yapmak için Lokman Koçaslan Otomotiv’i tercih etti.

Lokman Koçaslan Otomotiv’in Bursa-Görükle lokasyonunda gerçekleştirilen teslimata, Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdür Ersel İşcan ve Satış Direktörü Ümit Kilit katılım sağladı. Karavan alma kararını verdikten sonra aracında olması gereken tüm unsurları belirlediğini ifade eden Oyuncu Ümit Erdim, “Bir karavan yapma hedefiyle yola çıktığımda karşıma pek çok model çıktı. Hem kalitesi, hem marka güvenilirliği, hem dört tekerlekten çekiş sistemi hem de özellikle dikkat ettiğim unsur olan kilitli diferansiyel özelliklerinin tamamının sadece MAN TGE 4x4’de olduğunu fark ettim. Aynı zamanda iki litrelik oldukça kuvvetli bir motoru olması ve yeni nesil teknolojik pek çok özellik barındırması da beni cezbeden önemli unsurlardan oldu. Aracı bayide görür görmez tüm detaylarını inceledim ve hemen satın alma kararı verdim. Pek çok araç sahibi oldum ancak bu benim ilk sıfır kilometre aracım” dedi.

Lokman Koçaslan Otomotiv’den aldığı hizmetler hakkında konuşan Erdim, “Aracı almamdaki tüm süreçte yanımda oldu ve tüm sorularımı eksiksiz olarak yanıtladı. Aracı bana vadettiği zamanda teslim etti. Satış sonrası tüm hizmetlerde de beni gereken her noktada destekleyeceklerine olan inancım tam. Güler yüzlü hizmeti ve tüm destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ümit Erdim ile işbirliklerinden dolayı çok memnun olduklarının altını çizen Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit, “Kendisi, pek çok modeli inceleyerek kendisine en uygun, en kaliteli ve donanımlı aracı ona vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni aracının hayırlı olmasını dileriz” şeklinde konuştu.