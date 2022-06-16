Üniversiteli öğrencilerden çini ve seramik sergisi

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yılsonu Çini ve Seramik Sergisi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda açıldı.

Çini Sanatı ve Tasarımı programından 25, Seramik ve Cam Tasarımı programından 12 öğrencinin eserlerinden oluşan sergi açılışına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulları ve önlisans eğitiminde Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. A.Saim Kılavuz; “İznik ile özdeşleşmiş çini ve seramik programlarını önemsiyoruz. Çini, Orta Asya’dan gelen kültürümüzden dolayı bizim için farklı bir anlama sahip. Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasından dolayı daha yakından idrak ettik ki İznik Çinisi’nin kendine has renkleri mevcut. Klasiği güncellemek suretiyle tarihten gelen bu mirası okulumuzda aldığınız eğitimle ileri bir noktaya taşımanız bizleri mutlu ediyor. İki yıllık bir emeğin burada sergilenmesi bizim için kıvanç vesilesi. Sizlere öğrencilik hayatınızda rehberlik eden kıymetli hocalarıma teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törende söz alan İznik MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan sergide emeği geçen akademisyen ve öğrencileri tebrik etti ve katılımlarından dolayı BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a teşekkür etti.