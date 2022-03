Üniversite-sanayi işbirliğine yeni halka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Üniversite ile Dulylife İlaç firması arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri hayata geçirilecek.

BUÜ ile gıda takviyeleri üzerine faaliyet gösteren Dulylife İlaç Gıda Kozmetik Tarım Makine Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. firması arasında protokol imzalandı. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen protokol sayesinde ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, ihtiyaç duyulan eğitim araçlarının karşılanması ve sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunması hedefleniyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Dulylife İlaç firma yöneticisi Lale Yıldız arasında gerçekleştirilen imza töreninde Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına her türlü teklife açık olduklarını vurguladı. Yaklaşık 3 yıldır toplumun her kesimi ile diyalog halinde olduklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren öğrenci dostu, akademik başarıyı kovalayan ve topluma hizmet eden bir üniversite modeli oluşturmaya gayret ediyoruz. Yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı ile ürettiğimiz bilimsel ve teknolojik verileri toplumun hizmetine sunuyoruz. Bu özelliklerimiz sayesinde de içinde Bursa’nın tam anlamıyla bilimsel aklı konumuna geldik. Üniversite-Sanayi işbirliği de özel önem verdiğimiz çalışma başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu alandaki gayretimiz ile ön plana çıkmaya başladık. Yapılacak her işbirliğini yeni bir akademik ve bilimsel çalışma fırsatı olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün de hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılan her çalışmanın aynı zamanda toplum ve ülke yararına yapılacak bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Üniversiteler her zaman için toplum yararını gözetmeli. Bu işbirlikleri aracılığıyla yürütülecek bilimsel çalışmaların çıktılarının topluma yansıtılmasını gerekiyor. İşbirliği için firmamıza ve bu alanda çalışacak akademisyenlerimize şükranlarımızı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Lale Yıldız da Bursa Uludağ Üniversitesi ile bilimsel işbirliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti. Firma olarak gıda takviyeleri alanında üretim ve pazarlama çalışmaları yürüttüklerini açıklayan Lale Yıldız, üniversitenin vereceği destek ile Ar-Ge konusunda daha verimli projeler hazırlayacaklarına inandıklarını kaydetti.

Taraflar açıklamaların ardından işbirliği protokolüne imza attı.