banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Üniversite-Sanayi işbirliği zincirine yeni halka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, Üniversite-Sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Üniversite ile NSK Otomotiv arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülecek.

BURSA 26.04.2022, 14:54
Üniversite-Sanayi işbirliği zincirine yeni halka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, Üniversite-Sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Üniversite ile NSK Otomotiv arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülecek.

BUÜ ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren NSK Otomotiv Sanayi Tic. Ltd. Şti firması arasında protokol imzalandı. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen protokol sayesinde ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, ihtiyaç duyulan eğitim araçlarının karşılanması ve sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunması hedefleniyor. Firma, aynı zamanda ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler için staj desteği de sağlayacak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile NSK Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kazangil arasında imzalandı. Törende Teknoloji Transfer Ofisi ve firma yöneticileri de hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına bugüne kadar onlarca projeye imza attıklarını ve bu çerçevede her türlü teklife de açık olduklarını vurguladı. Görev süreleri içinde toplumun her kesimi ile diyalog kurmaya özen gösterdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitelerin 3 temel görevi bulunuyor. Eğitim-öğretim, akademik kalkınma ve topluma hizmet eden üniversite. Biz, ilk günden itibaren öğrenci dostu, akademik başarıyı kovalayan ve topluma hizmet eden bir üniversite modeli oluşturmaya gayret ediyoruz. Yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı ile ürettiğimiz bilimsel ve teknolojik verileri toplumun hizmetine sunuyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği, özel önem verdiğimiz çalışma başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu alandaki gayretimiz ile ön plana çıkmaya başladık. Yapılacak her işbirliğini yeni bir akademik ve bilimsel çalışma fırsatı olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün de hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevede yapılan her çalışmanın aynı zamanda toplum ve ülke yararına yapılacak bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversiteler her zaman için toplum yararını gözetmeli. Bu işbirlikleri aracılığıyla yürütülecek bilimsel çalışmaların çıktılarının topluma yansıtılması gerekiyor. İşbirliği için firmamıza ve bu alanda çalışacak akademisyenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sonuçlarının da ülkemiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

NSK Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kazangil de Bursa Uludağ Üniversitesi ile bilimsel işbirliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti. Firma olarak Ar-Ge ve ihracat odaklı çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Mehmet Kazangil, üniversitenin vereceği destek ile Ar-Ge konusunda daha verimli projeler hazırlayacaklarına inandıklarını kaydetti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık