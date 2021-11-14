Üniversite öğrencileri İnegöl’ü tanıyor

İnegöl Belediyesi, farklı şehirlerden üniversite eğitimi için İnegöl’e öğrenciler için “Şehrimi Tanıyorum” programı düzenledi. Kayıtları daha önce alınan 500’ü aşkın öğrencinin katılacağı gezilerin ilki Cumartesi günü yapıldı. Üniversite öğrencileri rehber eşliğinde şehrin değerlerini yerinde görerek öğrendi.

İnegöl Belediyesi, 3 bin dolayında aktif öğrencisi bulunan Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrencilere İnegöl’ü tanıtmak için yeni bir uygulama başlattı. Ülkemizin dört bir yanından üniversite eğitimi için İnegöl’e gelen öğrenciler için “Şehrimi Tanıyorum Projesi” adı altında şehri gezileri düzenlendi.

Bu proje ile İnegöl’de eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencilerinin şehri daha yakından tanımaları hedeflenirken, aynı zamanda kendi şehirlerinde de İnegöl’ü tanıtmaları adına fikir sahibi olmaları sağlanıyor. Şehrimi Tanıyorum Projesinin ilk etabında kampüs alanında bir kayıt standı kurularak şehir turlarına katılmak isteyen 500 dolayında öğrencinin kaydını yapılmıştı. Turların ilki bu hafta başladı.

Öğrenciler, Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi ile başlayan şehir turunda, rehber eşliğinde İnegöl’ün tüm değerleri burada anlatıldı. Ardından farklı lokasyonlara gidilerek bu değerler yerinde görüldü. Müzelerle başlayan gezi, daha sonra İshakpaşa Camii ve çarşı bölgesi ile devam etti. ardından Osmanlı’nın ilk şehidi olan Baykoca’nın Hamzabey mahallesindeki türbesi ziyaret edildi. Daha sonra Turgutalp kırsal mahallesinde bulunan İnegöl’ün Fatihi olarak adlandırılan Turgut Alp’in türbesi ziyaret edildi. Buradan Yeniceköy Mahallesindeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezine (DOSTUM) gelen öğrenciler hem tesisi gezip inceledi hem de öğle yemeğini yedi. Gezi programı öğleden sonra Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcaları ile devam etti. Amacı İnegöl’de eğitim hayatını sürdürecek öğrencilere şehri en iyi şekilde tanıtmak olan program, Oylat Şelalesi’ne yapılan yolculuk ile son buldu.